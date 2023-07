S dívkou se na hřišti utrhla lanovka, byla přitom jen pár týdnů po opravě

Podle starosty centrálního obvodu Davida Procházky byl herní prvek znovu instalován na hřiště po generální opravě koncem letošního května. „Následně na konci června prošel důkladnou technickou kontrolou, která neodhalila žádné poškození nebo nedostatky,“ vysvětlil Procházka s tím, že celé hřiště ve vnitrobloku ulice Karla Steinera každý týden vizuálně kontrolují.

Dodal ale, že v této lokalitě atrakce pravidelně poškozují vandalové a opilci.

Případ už vyšetřuje policie a lanovku obvod neopraví do doby, než vyšetřování skončí. „Poté se budeme řídit doporučením nezávislého technika. Toho jsme ihned poté, co nám to bylo povoleno ze strany vyšetřujících orgánů, na místo vyslali,“ vysvětlil starosta. Lanovka je nyní nekompletní a tudíž nefunkční.

Dívenka z lanovky spadla v neděli v podvečer a s podezřením na otřes mozku byla převezena na chirurgii Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Zda holčička stále zůstává v nemocnici a jaké zranění utrpěla, odmítla mluvčí zdravotnického zařízení jakkoliv komentovat.

„Celé vedení třetího obvodu s děvčátkem a jeho rodinou velmi soucítí a jsme rádi, že zranění na základě získaných informací není naštěstí vážné. S rodinou se snažíme zkontaktovat a situaci s ní chceme řešit,“ říká starosta.

Za nešťastné ovšem považuje, že se jako provozovatel hřiště o incidentu dozvěděli až ze sociálních sítí.

„Ať už nehodu způsobilo cokoliv, trváme na jejím řádném vyšetření nejen z důvodu případného nalezení a potrestání viníka, ale také kvůli případným úpravám technologií a pravidel tak, aby k podobné situaci již nemohlo dojít,“ uzavřel Procházka.

Třetí městský obvod, který je v Plzni největší, provozuje přes devadesát dětských hřišť a zranění na nich jsou ojedinělá.