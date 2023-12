Skvosty mezi automobily a motocykly. Plzeň má své muzeum Depo Moto Art

Nablýskaná auta značky Praga patří na expozici Emilu Příhodovi přezdívanému Pan Praga, který vozidla sbíral přes 60 let. Kolekce, v níž jsou modely z let 1908 až 1985, je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Téměř každý vystavený kousek má svůj neobyčejný příběh. V řadě za sebou jsou v bývalém depu zaparkovaná čtyři prezidentská auta, ve kterých sedávali Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš či manželka prezidenta Klementa Gottwalda Marta.

Vedle nich stojí sanitka z legendárních Sestřiček, pragovka Piccolo z filmů Musíme si pomáhat a Pěsti ve tmě, nebo Praga AN z Postřižin. Své VIP místo tu má Praga Baby, za jejímž volantem pro reklamní film seděla herečka Lída Baarová, i její dobový kostým zapůjčený z filmových ateliérů. „Muselo to být pro herečku velice náročné, protože otočit volantem bylo opravdu těžké. Ale ve filmu to samozřejmě poznat vůbec není,“ vyprávěla prvním návštěvníkům muzea ředitelka Nadačního fondu Plzeň sobě Kristýna Nachtmann Švédová.

Hodiny mravenčí práce

Součástí expozice jsou také historická vozidla americké armády. „Všechna jsou pojízdná. Když se v nich budete vrtat tři dny, nakonec každé nastartujete,“ doplnil s úsměvem Roman Jurečko z nadačního fondu.

Vzpomínal, jak náročné bylo všechna auta, která se ukrývala zaprášená a nepojízdná v různých kůlnách a garážích po celé republice, dát znovu do gala. „Byly to hodiny a hodiny mravenčí práce,“ přiblížil sedmiletou dřinu Jurečko.

Kromě aut zaparkovaly v hale motocykly soukromého majitele Petra Hošťálka. Bohatá je také sbírka historických kol Stanislava Cinka. Svého „koně“ pro muzeum zapůjčil také například triatlonista Jan Řehula, který se právě na vystaveném exponátu připravoval na olympiádu v Sydney v roce 2000, kde mimochodem získal bronz. Nebo Roman Kreuziger, který na dalším exponátu v roce 2004 vybojoval titul mistra světa.

Na přípravě expozice se podílel viceprezident Autoklubu ČR a předseda Asociace veteran car clubů AČR František Čečil. Do Plzně přivezl svůj závodní vůz Hakar, který je jediným na světě a sestavený pro něj přímo na míru. Dvakrát s ním vyhrál titul mistra Evropy.

Impulsem pro vznik muzea byl kalendář

Impulsem pro vznik muzea byl charitativní kalendář nadace Čeští muži bez hranic, do něhož se nechali vyfotit uznávaným českým fotografem působícím v USA Antonínem Kratochvílem například režisér Miloš Forman, jazzový kytarista Rudy Linka nebo politik Karel Schwarzenberg. Hlavní aktéři se nechali zachytit právě v historických automobilech a tehdy František Čečil přišel s myšlenkou udělat těmto krasavcům na čtyřech kolech v Plzni výstavu. To se psal rok 2016.

Hned následující rok uspořádal Roman Jurečko v areálu plzeňského DEPO2015 výstavu s názvem Skvosty s vůní benzínu, kterou navštívilo přes deset tisíc lidí. Úspěšná akce se pak opakovala další roky, až ji nahradilo právě otevřené stálé muzeum.

Prostory muzea zároveň slouží jako galerie umění. Na obdiv jsou díla akademického malíře Pavla Holého, sochaře Michala Gabriela či kanadské sochařky českého původu Ley Vivot. Své místo tu má i vzpomínka na osvobození Plzně v roce 1945 americkou armádou.

„Část výstavy bude stálá, část chceme obměňovat. Plánujeme například výstavu vozidel značky Ferrari, připravujeme výstavu českého skla. Nabídneme také přednášky právě majitelů zapůjčených skvostů,“ plánuje ředitelka nadačního fondu Kristýna Nachtmann Švédová.

Prohlídky trvají do 75 minut a kapacita jedné je 40 lidí. Zájemci mohou muzeum navštívit celoročně vždy ve středu, v pátek a o víkendech.