Syn svou matku bil a nutil prodávat drogy, tyranovi soud vyměřil osm let

15:02

Roky snášela nadávky i bití od svého syna, ze kterého měla strach. I když jí po útocích zůstávaly po těle modřiny, nikdy nešla k lékaři. Když její syn nebyl doma, musela místo něj prodávat marihuanu přesně tak, jak jí před odchodem přikázal. Krajský soud v Plzni za to muže poslal na osm let do vězení, rozsudek není pravomocný.