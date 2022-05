Přivaděč u Plzně je rozkopaný, pryč musí všechen materiál pod vozovkou

Po březnové překládce kabelu těsně vedle přivaděče u Kyšic a asfaltování nájezdu a sjezdu z dálnice u Ejpovic začaly mezi Ejpovicemi a Kyšicemi hlavní stavební práce. Jejich cílem je odstranění hrbů, které se vytvořily napříč vozovkou v tříkilometrovém úseku.

Doprava je aktuálně obousměrně svedená do pásu, kterým se běžně jezdí na Prahu. „Začala další etapa prací. Pro každý směr je nyní jeden jízdní pruh,“ řekl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Šoféři zvyklí najíždět na přivaděč směrem na Plzeň od Kyšic nebo Starého Plzence teď mají smůlu. Cestu si prodlouží, protože oficiální objížďka je pošle na přivaděč směrem na Ejpovice, kde z něj sjedou, podjedou ho a vrátí se na něj směrem na Plzeň. Cesta se jim prodlouží asi o šest kilometrů. Zároveň při jízdě směrem na Plzeň není možné sjíždět na Kyšice a Starý Plzenec.

„Na přivaděči máme vyzkoušené, že když se zavře jeden pás a obousměrně se jezdí v druhém, kapacitně to při zdejší intenzitě dopravy stačí,“ podotkl už dříve šéf plzeňské ŘSD Miroslav Blabol.

Stavební firmy by chtěly kompletně zrekonstruovat přivaděč ve směru na Plzeň do konce prázdnin, pak přejít na opačný směr. Smlouva počítá s opravou přivaděče v letošním i příštím roce, stavbaři by vše chtěli zvládnout už letos.

Když se přivaděč začal asi před šesti roky boulit, silničáři nejdřív nechali hrby zbrousit. Asfalt se však zvedal opakovaně. Expertizy pak prokázaly, že při stavbě v 90. letech se v základech komunikace ocitly bobtnavé zeminy.

„Když se nacucají vodou, v zimě zvětší svůj objem, ale do původního se už nevrátí,“ shrnuli dálničáři. Stavbaři musejí odbagrovat všechen materiál a komunikaci udělat od základů novou. Rekonstrukce bude stát čtvrt miliardy korun.