Řidič vrazil u Třemošné s vozem do stromu. Nehodu nepřežil

„Třiačtyřicetiletý řidič jel s osobním vozidlem Škoda Fabia od Horní Břízy k Trnové a před obcí vyjel mimo vozovku, kde se vůz střetl se stromem. Při dopravní nehodě řidič zemřel, ve vozidle jel sám,“ okomentovala první nehodu policejní mluvčí Dagmar Brožová.

U nehody byla jako jedna z prvních lékařka záchranné služby, která v té době nebyla ve službě. Nehodu nahlásila na operační středisko. „Jejím jménem bych chtěla poděkovat všem svědkům události, kteří jí na místě byli do příjezdu všech složek ‚k ruce‘ a velice jí při záchraně pacienta pomáhali. Jak při zabezpečení vozu proti pádu ze srázu, tak při zajištění přístupu k pacientovi,“ sdělila mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.



Po 18. hodině pak hasiči i záchranáři zasahovali na 52. kilometru dálnice D5. Ta musela být na nějakou dobu částečně v obou směrech uzavřena. „K dopravní nehodě došlo v 18.20 hodin. Řidič vozidla Ford Mondeo za jízdy usnul. Narazil do levých svodidel, lekl se, strhnul řízení vozidla a vyjel vpravo mimo dálnici. Utrpěl zranění, kvůli kterému nebyl schopen dechové zkoušky. Byl nařízen odběr krve v nemocnici, kam byl převezen. Spolujezdec byl do nemocnice transportován letecky,“ popsala Brožová.