Přivaděč k D5 mezi Kyšicemi a Ejpovicemi přijde po letech o hrby

Na dálnici D5 chce letos Ředitelství silnic a dálnic zvládnout dvě velké opravy. Na 23 kilometrů dlouhém dálničním obchvatu Plzně schází nový povrch už jen na posledních asi sedmi kilometrech, a to konkrétně mezi tunelem Valík a mostem přes Radbuzu u Lhoty pod dálniční odpočívkou Šlovice.

Druhá větší dálniční oprava, kterou také zajišťuje pražský závod ŘSD, je povrch mezi 136. a 144. kilometrem D5, tedy mezi sjezdy Mlýnec a Svatá Kateřina na Tachovsku.

Nový šéf plzeňského pracoviště ŘSD Miroslav Blabol řekl, že zanedlouho také začne mezi Kyšicemi a Ejpovicemi fyzická oprava dálničního přivaděče. Na tom museli v posledních pěti letech silničáři už několikrát frézovat hrby, které se tam opakovaně tvoří.

„Je to naše největší letošní oprava. Řidiči mohli vidět kolem Kyšic už první práce těsně vedle komunikace. To jsou přeložky optického kabelu,“ uvedl koncem února tehdy končící dlouholetý šéf ŘSD v Plzni Zdeněk Kuťák.

Kompletní rekonstrukce téměř tři kilometry dlouhé části dálničního přivaděče, který je nejrychlejším spojením centra Plzně s dálnicí D5 na Prahu, je plánovaná na dvě stavební sezony, do podzimu roku 2023. Oprava by měla stát přes 230 milionů korun.

Stavební firma se podle zdrojů z ŘSD vše pokusí zvládnout rychleji, ideálně v letošním roce.

Proč se silnice vlní? Když se v roce 2017 na přivaděči objevily první příčné nerovnosti, správce komunikace je nechal odfrézovat. Jenže za čas se objevily znovu a pak se rozšířily i do dalších míst. Než nechalo ŘSD udělat sondy, původní odhady hovořily o zanesení drenáží. Jenže realita je jiná.

„Při stavbě komunikace byly použity bobtnavé zeminy. Když se nacucají vodou, v zimě zvětší svůj objem, ale do původního se už nevrátí,“ jednoduše vysvětlil koncem února Kuťák závěry znalců.

Úplně stejný problém řešili předloni a loni dálničáři přímo na dálnici jen o několik kilometrů dál, na úseku dálnice D5 mezi Ejpovicemi a Rokycany. A ještě předtím na stejné dálnici u středočeské Bavoryně.

I na přivaděči mezi Kyšicemi a Ejpovicemi bude náprava problému zcela identická. Těleso komunikace budou muset bagry odtěžit až na původní pláň a všechny vrstvy vozovky pak vybudovat znovu. Nejprve stavbaři udělají pás pro jeden směr, jakmile bude hotový, převedou na něj dopravu a pustí se do druhého.

Projektanti nepočítají s úplným uzavřením přivaděče mezi Ejpovicemi a Kyšicemi a převedením dopravy na nějakou objízdnou trasu. „Na tomto přivaděči máme vyzkoušené, že když se zavře jeden pás a obousměrně se jezdí v druhém, kapacitně to při zdejší intenzitě dopravy stačí,“ podotkl nový šéf plzeňské ŘSD Miroslav Blabol.

Některé z nových silničních staveb v kraji Kromě oprav investují správci komunikací desítky a stovky milionů korun do nových silnic. Výběr z akcí, do kterých letos míří v Plzeňském kraji nejvíce peněz: ŘSD tunelový zárodek budoucího východního městského okruhu pod železniční tratí Plzeň - České Budějovice u Sušické ulice v Plzni - zprovoznění tunelu kruhu přibližně 2033

prodloužení dálničního přivaděče ve směru na Přeštice od Vysoké kolem Horní Lukavice až před Přeštice - dokončení plánované 2024 SÚS PK příprava rozšíření Regensburgské ulice o jeden jízdní pruh před velkým kruhovým objezdem na Borských polích (Domažlická)

přeložka silnice a plynovodu mezi Vejprnicemi a Tlučnou

Chválenice - průtah (silnice 3. třídy)

Červenohrádecká ulice v Plzni

ŘSD na letošní rok plánuje opravu Domažlické ulice v Klatovech i průtahu Štěpánovicemi. Ještě letos by se měla vrátit doprava na přestavěný a rozšířený most ve Spáleném Poříčí na hlavním tahu do Příbrami, v Plzni by o letních prázdninách mělo dojít k opravě úseku silnice mezi Rokycanskou a Jateční ulicí.

Řadu velkých oprav plánuje i Správa a údržba silnic Plzeňského kraje na svých komunikacích druhé a třetí třídy. Na jaře začne třeba oprava průtahu Kolincem na Klatovsku, na Plzeňsku je naplánovaný průtah Vochovem, připravuje se bourání a výstavba nového mostu v Úterý i oprava třídy 5. května ve Stříbře.

Přímo v Plzni začne kompletní přestavba Červenohrádecké ulice. Tu po dokončení ocení nejen motoristé, ale i pěší, protože spojnice okraje Plzně s Červeným Hrádkem se konečně dočká i chodníků, aby místní nemuseli chodit po krajnicích neosvětlené silnice.

Navíc chodníky dostane i samotný průtah Červeným Hrádkem, ve kterém nahradí klasickou křižovatku s ulicí K Fořtovně kruhový objezd.

Na jaře začne přestavba klasické křižovatky na kruhovou i v Doudlevcích, a to konkrétně v předpolí Tyršova mostu, kde se kříží ulice Edvarda Beneše, Zborovská a České údolí.

„Valná většina akcí, určitě 85 procent, by měla skončit v letošním roce, tedy do října nebo listopadu. Převážná většina staveb se bude provádět za částečné uzavírky. Ale u některých to technologický způsob výstavby nedovoluje,“ řekl ČTK technický náměstek SÚSPK Martin Vít.