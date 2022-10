Na D5 končí výměna betonových desek, díky trnům reagují na teplotu a zatížení

Dnes před obědem dělníci betonovali u Sulkova poblíž Plzně poslední z desek.

Celý úsek prošel diagnostikou. Některé desky už byly degradované do té míry, že se u nich už nevyplatí provádět výspravy nebo opravy výtluků.

„Teď jsme nechali vyměnit desky, které to nezbytně potřebují. Ostatní by měly vydržet ještě několik sezon. Poškození těch původních je po 25 letech způsobené především nákladní dopravou, ale i tepelnou roztažností. Když je v létě velké vedro, desky se dokážou drtit mezi sebou,“ uvedl na místě opravy mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Každá z desek má šířku jednoho jízdního pruhu, dlouhá je pět metrů. Dělníci musejí původní poškozený železobeton vybourat minimálně do hloubky čtvrt metru.

Po odstranění starého betonu a kompletním vyčištění prostoru sestaví dělníci speciální železnou konstrukci. V místech styku dvou desek jsou trny, které umožňují nepatrný pohyb betonu v závislosti na teplotě a zatížení, ale přitom drží vše na místě.

Aby byl dopad na provoz co nejmenší, v místě oprav je doprava svedena do jednoho pruhu a jezdí se nejvýše osmdesátkou. Kamiony mnohdy projíždějí ani ne půl metru od dělníků. Řada šoférů ale podle lidí ze stavby nezpomalí.

To bylo vidět i při betonování poslední desky. Jeden z dělníků klečel na přechodu mezi čerstvě položeným betonem a rychlým jízdním pruhem, hladítkem srovnával povrch. I když byl v reflexním oblečení a na staveništi ohraničeném dopravním značením, jeden z kamionů se prohnal rychleji než ostatní ani ne půl metru od dělníka. Další rychlou jízdu doprovázel ještě troubením.

127 desek za deset dnů

Technický ředitel z EDS Trade Krnov Michal Vysloužil potvrdil, ža takové chování motoristů není ojedinělé.

„Sami jste viděli, jak řidiči nedodržují povolenou rychlost v dopravním omezení. Pro všechny, kteří se podílejí na bourání původních desek, na armování, betonování i přidružených pracích, je tahle práce kvůli podobným řidičům vysoce nebezpečná. Už několikrát se nám stalo, že do míst po vybouraných deskách nebo s připraveným armováním před zalitím betonem vjelo osobní nebo nákladní auto,“ podotkl Vysloužil.

Všech 127 desek v několika úsecích dálnice D5 u Plzně dělníci vybourali a znovu zabetonovali v průběhu deseti dnů. Někdy nahrazují i pás v délce několika desek. Ten zabetonují celý, a když pak rychletuhnoucí směs vytvrdne na požadovanou úroveň, prořezávají v ní příčné spáry. Ty pak vyplňují speciální směsí. Ta umožňuje bezpečné roztahování a smršťování desek podle teploty.

Kdyby stavební firmy nepoužily speciální směs rychletuhnoucího betonu, opravený úsek dálnice by byl po zabetonování zavřený ještě téměř měsíc, protože beton by byl vyzrálý až po 28 dnech. Až pak by na něj mohli silničáři pustit dopravu.

Podle Rýdla denně projede v tomto úseku na 30 tisíc aut, z nich je 12 tisíc kamionů. „Kdybychom to spočítali za 25 let provozu v této části dálnice, tak tu projelo 275 milionů vozidel. Těžkých nákladních aut je z toho 110 milionů. Pokud bychom počítali s naloženým kamionem o celkové hmotnosti 40 tun, tak po zdejším povrchu nákladní doprava převezla čtyři miliardy tun nákladů,“ vypočetl Rýdl.

Diagnostika stavu dálnice mezi Plzní a Rozvadovem podle ŘSD nenaznačuje, že by se v nejbližší době měla uskutečnit celková rekonstrukce této 60 kilometrů dlouhé části dálnice zprovozněné na podzim 1997.