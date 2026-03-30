Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

  11:02,  aktualizováno  11:02
Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a zůstal zaklíněný v příkopě na boku.
Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30. března 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala v šest hodin ráno na 94. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov.

Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové řidič osobního vozidla předjížděl mikrobus, který jel v pravém jízdním pruhu. „Podle jeho vyjádření při předjíždění ale usnul a bočně do něj narazil,“ popsala Mifková. Mikrobus pak vyjel z dálnice a havaroval mimo ni.

Mikrobus prorazil ochranný plot a skončil na boku zaklíněný v příkopu mezi betony. Ještě než přijeli hasiči, všichni čtyři lidé už byli v péči přivolaných záchranářů.

„Z místa dopravní nehody bylo původně hlášeno více zraněných osob. Po vyšetření všech účastníků události byly k dalšímu ošetření do zdravotnického zařízení transportovány pouze dvě dospělé osoby – jedna s lehkým zraněním dolní končetiny a druhá se středně těžkým poraněním zad,“ vypočetl za záchrannou službu Martin Štěpán.

Oba řidiči se podrobili dechovým zkouškám na alkohol, oba je měli negativní.

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, a to z Nýřan, Plzně-středu a dobrovolná jednotka z Nýřan. „Zasahující hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření. K úniku provozních kapalin nedošlo,“ popsal mluvčí hasičů Michal Holeček s tím, že dálnice byla po dobu nezbytně nutného zásahu zcela uzavřena, následně byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem.

