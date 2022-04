Cyklobusy vyjíždějí už tento víkend, zájemce povezou do Brd a Českého lesa

15:56

Cyklobusy v Plzeňském kraji zahajují sezonu. Arriva vyjíždí poprvé v sobotu, a to z Plzně do Staré Knížecí Huti v Českém lese. Druhá tradiční linka je přes Brdy do Rožmitálu pod Třemšínem. ČSAD Autobusy Plzeň vozí cyklisty do Brd už od 9. dubna. I letos se otevře Šumava busům se seniory a invalidy v oblastech, kam auta nesmějí.