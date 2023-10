Cyklobusy mají po sezoně, příští rok už nevyjede linka na Velký Javor

Od nádraží v německém příhraničním městečku Furth im Wald vyjede 29. října vpodvečer ve tři čtvrtě na sedm modrobílý autobus v barvách Plzeňského kraje, který pár minut po čtvrt na osm dojede do konečné v Poděbradově ulici v Domažlicích. Bude to v letošním roce poslední cyklobus, kterým se cyklisté mohou v kraji svézt.

Většina jich ukončila provoz 1. října, ač pokračovalo příjemné a teplé počasí. „Podle prvních odhadů se letos cyklobusy svezlo podobné množství lidí jako v loňském roce. Sezonu jsme ale neprodlužovali. Vypadá to, že oproti loňskému roku mírně stoupl zájem o cyklobusy do Českého lesa. Ale zatím to jsou jen odhady, statistiky nemáme hotové,“ vysvětlil Martin Fencl, dopravní specialista společnosti POVED organizující veřejnou dopravu.

Přívěs až pro 22 kol

Stejně jako krajskou autobusovou dopravu i cyklobusy zajišťuje společnost Arriva. Mluvčí dopravce Jan Holub vysvětlil, že některé busy mají na zadním čele až šest držáků na jízdní kola, u nejvytíženějších spojů je za autobusem přívěs až pro 22 kol.

Letos jezdily v Plzeňském kraji cyklobusy na 14 linkách, v příštím roce jich bude dopravce zajišťovat o jednu méně. Definitivně skončila linka z Klatov přes Železnou Rudu na bavorský Velký Javor. „Vyzkoušeli jsme ji, ale zájem cestujících o ni nebyl příliš velký. Proto ji v příštím roce už nebudeme provozovat,“ vysvětlil Fencl.

Modrava patří mezi několik míst, přes které jezdí nebo v nich končí hned několik linek cyklobusů. „Pohledem místního člověka bych řekl, že cyklobusy bývají vytížené. Vím, že jihočeské město Vimperk samo organizuje autobusovou dopravu, a my jim přes léto přispíváme na spoje do zapadlejších lokalit, ze kterých je pak návaznost k nám. Klasickým cyklobusem by se lidé nedostali například na České Žleby,“ vysvětlil modravský místostarosta Martin Pavlík.

Cyklobusy dovezou cestující až na vrchol kopce

Plzeňská propagátorka cyklistiky Radka Žáková uvedla, že ten, kdo využívá cyklobusy nebo s jízdním kolem cestuje vlakem, má oproti lidem přijíždějícím třeba na Šumavu autem podstatnou výhodu. „Nemusejí se vracet na místo, odkud vyjeli. Když se dopravují autobusem nebo vlakem, jejich rádius je mnohem větší,“ řekla Žáková. Cyklobusy oproti vlakům mají podle ní navíc výhodu, že cyklisty nemilující šlapání dovezou mnohdy až na vrchol kopce.

V současné době jedná dopravce s organizátorem dopravy v kraji o podobě jízdních řádů na příští rok. „Na některých vytížených linkách na Sušicku uvažujeme o nasazení velkokapacitních autobusů, aby cestování bylo komfortnější,“ řekl Fencl.

Při nasazení takového autobusu na cyklobus by z toho mohl být ale velký problém. S připojeným vozíkem pro 22 jízdních kol by souprava byla delší než kamion. „Zapojení cyklovleku za autobus je problematické, porušili bychom tím zákon. Samotné vozidlo měří na délku necelých 15 metrů, délka přívěsného vozíku je přes pět metrů,“ vypočítal Holub z Arrivy.

Podle platného zákona je největší povolená délka jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem 18,75 metru včetně nákladu. Patnáctimetrový autobus by tak mohl být nasazený jen na linku, kde jezdí hodně lidí, ale cyklistů s kolem ji nevyužívá více než šest. Šest kol by šlo upevnit do držáků namontovaných na zadním čele autobusu.