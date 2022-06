Ze Škodovky k Chotíkovu, historický most bude sloužit cyklistům a pěším

Jako první zřejmě využijí cyklisté a pěší most nad frekventovanou mezinárodní silnicí u Chotíkova. V současné době se čeká na stavební povolení a peníze na realizaci. I když jde o projekt města, bez pomoci vedení Chotíkova by nebyl uskutečnitelný.

„Nabyli jsme potřebné pozemky, máme smlouvy o smlouvách budoucích. Obec Chotíkov je připravená,“ shrnula tamní starostka Eva Hirschfeldová.

Při pohledu z auta jedoucího od Plzně bude nový most pro pěší a cyklisty ještě před sjezdem z hlavní silnice do Chotíkova. Most propojí současnou stezku z Malesic mezi poli a přes Horní Kyjovský les se starou a už nepoužívanou karlovarskou silnicí na druhé straně současné silnice první třídy.

Nová lávka zjednoduší procházky a projížďky mezi Malesicemi a lesy u Krkavce. Radmila Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně potvrdila, že letos by mohlo být pro lávku u Chotíkova vydané stavební povolení.

„Začít stavět by se mohlo možná v příštím roce, pokud budou prostředky. Zatím v rozpočtu nejsou. Je také možná žádost o dotaci na tuto akci,“ naznačila Žáková.

Faltusův most sloužil od roku 1931 v areálu plzeňské Škodovky, byl prvním svařovaným příhradovým mostem v celém bývalém Československu. Desítky let sloužil dopravě a Škodováci jej používali při cestách mezi bránou do továrny a výrobními závody. Stavbu znali spíše jako tobogán, protože na straně u Domažlické ulice se vozovka spirálovitě zvedala až na úroveň mostu.

Zjednoduší výlety mezi Malesicemi a Krkavcem

O Velikonocích roku 2019 snesl velký jeřáb 145 tun vážící konstrukci na volné místo poblíž bývalé brány. Musela uvolnit místo přestavbě železniční trati na Domažlice. Tam leží dodnes. Památkově chráněný most nese jméno profesora Františka Faltuse (1901–1989), který po studiu techniky ve Vídni a práci v tamní mostárně Waagner-Biro nastoupil v březnu 1926 v Plzni do Škodových závodů. Stal se průkopníkem nové technologie svařování mostních konstrukcí.

S nápadem využít Faltusův most jako součást stezky u Chotíkova souhlasili městští zastupitelé v roce 2014.

Druhá nová lávka je plánovaná v Doudlevcích, asi 100 metrů pod soutokem Úhlavy a Radbuzy. „Nová lávka spojí Škodaland na západním břehu nádrže v Českém údolí se Škoda sport parkem pod Homolkou a se sportovním areálem u sokolovny v Hradišti,“ uvedl v roce 2017 tehdejší náměstek primátora Petr Náhlík, když studii představoval.

Výstavba lávky a navazujících stezek bude záviset na budování dalších vodovodů. Právě ty by další úseky stezek měly kopírovat. Termín výstavby zatím není známý. Zatímco na pravém břehu řeky má vzniknout stezka přes louku, která propojí lávku s cestou kolem vodárny, na doudlevecké straně bude napojení náročnější.

Kromě klasické stezky ve svahu projektanti počítají i se schody od lávky rovnou nahoru ke Zborovské ulici.

