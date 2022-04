Muž s covidem si šel v nařízené izolaci koupit pivo, dostal podmínku

V podvečer 7. února loňského roku se Filip F. dozvěděl, že mu vyšel pozitivní PCR test na covid-19. Na testy chodil pravidelně, protože je potřeboval při cestách do práce v Německu. I když měl stejně jako všichni další nemocní nařízenou desetidenní izolaci, už po šesti hodinách vyrazil na plzeňskou čerpací stanici na nákup.

„Na benzinku jsem si šel pro léky na bolest, nebylo mi dobře. S tou myšlenkou jsem vyšel. Když tam nebyla lékárna, koupil jsem pivo. Nikoho jsem nechtěl ohrozit ani nakazit. Měl jsem respirátor a šel jsem v jedenáct v noci, aby tam nikdo jiný nebyl,“ nezapíral muž u plzeňského městského soudu.

Přitom kousek od jeho plzeňského bydliště je lékárna, která fungovala i v noci. „To mi nedocvaklo,“ komentoval to.

Státní zástupce jej obžaloval ze šíření nakažlivé lidské nemoci, hrozil mu trest od dvou do osmi let vězení, protože čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu. Muž vysvětloval, že kvůli pendlování mezi Českou republikou a Německem o nouzovém stavu nevěděl.

„Na hranicích byly stany, policejní kontroly. Když jsme jeli do práce nebo zpátky do Čech, ukazovali jsme doklady. Museli jsme mít v autě roušky nebo respirátory a u sebe výsledky testů. Ty ale nikdo vidět nechtěl,“ popisoval soudci na dotaz, jestli cestování mezi Českem a Německem bylo v té době bez omezení, nebo zda bylo něco jinak.

Dobrovolně šel do protialkoholní léčebny

„Upřímně toho lituju, opravdu jsem nechtěl nikoho ohrozit. Jsem blbec,“ kál se muž před soudci. Zároveň přiznal, že poslední dva tři roky má problémy s alkoholem.

„Když jsem byl v Německu tři týdny nebo měsíc, podle toho, jak vycházely turnusy, pil jsem jen občas. Doma denně. Hlavně rum. Půl litru litr denně,“ popisoval muž u soudu.

Sám se rozhodl se závislostí na alkoholu skončit. Od loňského podzimu je kvůli pití v pracovní neschopnosti. V únoru dobrovolně nastoupil na protialkoholní léčení.

Kvůli soudu dostal z psychiatrické nemocnice na několik hodin propustku, aby se mohl zúčastnit jednání.

Soudci muže nakonec potrestali dvouletým podmíněným trestem s dvouletou zkušební dobou. Trest tak vyměřili na samé spodní hranici trestní sazby.

„Je dosud bezúhonnou osobou, sám se přihlásil na léčení, sám se snaží dobrovolně zlepšit. To, že je bezúhonný, ale není důvodem k tomu, abychom mimořádně trest ukládali pod spodní hranicí trestní sazby. Zákon stanovuje zkušební dobu od jednoho do pěti let. Nerozhodli jsme se pro úplně nejkratší, protože obžalovaný sám přiznává zásadnější problémy s alkoholem. Alkohol je potenciálně rizikový faktor pro páchání protiprávního jednání, protože pod jeho vlivem nemusí plně fungovat sebekontrola, sebereflexe,“ zdůvodni verdikt soudce Vladimír Žák.

Odsouzený i státní zástupce s rozsudkem souhlasili, ihned tak nabyl právní moci.