Učitel napsal Babišovi z karantény. Chce stejná pravidla pro všechny

Masarykovo gymnázium v úterý neotevřelo. Klasickou výuku neměl kdo zajistit, protože všichni kantoři jsou v povinné domácí karanténě.

„Prvního září jsme tedy místo do školy zamířili na odběrové místo na testy, abychom se po dvou dnech dozvěděli, že výsledky u všech testovaných jsou negativní. Přesto zůstává škola na další dva týdny uzavřena, zhruba 70 zdravých učitelů a 700 otrávených žáků doma,“ napsal Pytel.

Tvrdí, že studentům a jejich rodičům se už poněkolikáté převrátil život naruby, tentokrát zbytečně.

Pedagogovi nejvíce vadí, že pravidla nejsou nastavená pro všechny stejně. „Když nešel pan premiér do karantény, ačkoli se setkal s nakaženou epidemioložkou Rážovou, byla to pro mě poslední kapka. Neváhal jsem a dal dopis dohromady. Jestliže on do karantény nemusí, proč tam pak sedíme my? Doporučení hygieniků respektuji, byť se mi v tomto případě nezdají citlivá. Vadí mi ovšem, že některým politikům nebo jiným skupinám lidí, jako třeba fotbalistům, jsou opatření upravována podle jejich potřeb,“ zdůraznil v telefonickém rozhovoru pro redakci MF DNES Plzeň.

Kantoři Masarykova gymnázia se vrátí k běžnému režimu výuky zřejmě 14. září. „Co když se ale během týdne něco podobného stane znovu? Vždyť v tak velkém počtu se to nedá uhlídat,“ varoval.

Pokud se podmínky podle něj nenastaví citlivěji, může české školství začít kolabovat.

„Jestliže mám negativní test, cítím se dobře a jsem bez příznaků, mohl bych se normálně vrátit do běžného života,“ myslí si Pytel. Doplnil, že přehnaným uzavíráním se doma jdou lidé naproti jiným zdravotním problémům, například psychickým.

Shodou okolností ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že přijme jednotný postup k nařizování karantén ve školách právě kvůli onemocnění covid-19. Počítá se v něm s tím, že pokud by spolužáci nakaženého dítěte nosili ve třídě roušku, či respirátor, nemusela by do karantény celá třída, ale jen nakažený jedinec.

Otevřený dopis kantor poslal nyní Andreji Babišovi. „Neustále nabádáte občany, aby se chovali zodpovědně, a když máte příležitost (už několikátou!) ukázat, že jste rovný chlap, uhnete a zbaběle couvnete. Apelujete na lidi, ať nejezdí na zahraniční dovolené, ale sám na zahraniční dovolenou odjedete. Tímto svým chováním nám dáváte najevo, že stejná pravidla a doporučení neplatí pro všechny. Kážete vodu a pijete víno,“ stojí v závěru prohlášení. To visí na sociálních sítích od čtvrtka a sdílelo ho více než tři tisíce lidí.

Karanténa nemohla být jinak, říká hygienik

Ředitelka Masarykova gymnázia Olga Matějková se nechtěla k otevřenému dopisu svého podřízeného vyjadřovat. „Jedná se o soukromou záležitost pana učitele, kterou nechci komentovat,“ uvedla.

Podle šéfa krajské hygienické stanice v Plzni Přemysla Tomašuka nemohla být karanténa udělena jinak, protože se sešel celý pedagogický sbor najednou. Porada se navíc odehrála v jedné místnosti a trvala více než dvě hodiny.

„Nešlo to opravdu jinak. Navíc pokud ministerstvo zdravotnictví nevydá výjimku, jako třeba u zdravotnických či sociální služeb, musíme se řídit jeho pokyny,“ konstatoval. Připomněl nedávnou situaci v Tatiné, kde se objevilo nákaza a většina pozitivně testovaných byla bez příznaků. „Přišlo se na ně na pouze trasováním,“ uzavřel.