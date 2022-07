Do městské společnosti Čistá Plzeň vstoupily tři velké odpadové firmy

V nové společnosti jsou partnery firmy ELIOD, AVE CZ a Marius Pedersen. Tyto společnosti Čisté Plzni od začátku její činnosti na základě pachtu poskytují svozovou techniku i zaměstnance, kteří ji obsluhují.

Zástupci radnice tvrdí, že vznikem dceřiné společnosti Čisté Plzně se nijak neoslabí vliv města na svoz komunálního odpadu a podmínky pro domácnosti se nezmění.

Zastupitele opozičních Pirátů zajímalo, co vznik dceřiné společnosti znamená. „Prý je tam nějaká účast soukromých firem. Kdo pak bude odpovědný za svoz komunálního odpadu?“ chtěl vědět Pavel Bosák.

Primátor Pavel Šindelář z ODS řekl, že cílem je převést část svozu komunálního odpadu na dceřinou společnost a odpovědnost dál ponese Čistá Plzeň. Ta se bude nadále přímo starat o vybrané druhy odpadu nebo o provoz sběrných dvorů.

Zástupce Pirátů připomínal, že město před lety svoz komunálního odpadu převzalo od soukromých firem a nyní jej naopak znovu „privatizuje“. Podle primátora nicméně žádná privatizace Čisté Plzně neprobíhá.

„Čistá Plzeň servis se bude ucházet o zakázku na svoz odpadu, bude mít čtyři společníky, mezi nimiž bude Čistá Plzeň největší,“ uvedl. Nově vzniklá společnost bude zajišťovat svoz komunálního odpadu nejen od občanů, ale také od soukromých firem, což nyní zajišťují privátní společnosti. Primátor ale řekl, že nová společnost se bude ucházet o zakázku na svoz odpadu vyhlášenou městem. Připomenul, že o zakázku se budou moci ucházet i zahraniční zájemci z celé EU.

Smlouva o využití techniky, kterou uzavřela Čistá Plzeň se svozovými firmami v roce 2015, je podle primátora dlouhodobě neudržitelná. Vznik společné firmy problém řeší, protože firmy potřebnou techniku do společnosti vloží. Navíc se město touto cestou dostane k tomu, že bude mít vliv na svoz komunálního odpadu od soukromé klientely.

Firmy vloží do společnosti potřebnou techniku

„Budeme mít na své straně partnery, kteří mají klienty mezi firmami a podnikateli, mají s nimi smlouvy. My budeme chtít, aby Čistá Plzeň měla na starost i svozy od podnikatelů. A věřím, že to tak bude,“ konstatoval Šindelář.

Do roku 2015 svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci zajišťovalo na území Plzně několik soukromých firem. Město ale přitom nerespektovalo zákon o odpadech, podle něhož je vlastníkem komunálních odpadů obec, která se má o jeho likvidaci postarat. Radnice proto několik let chystala změnu systému, kdy by svoz organizovalo město a pro něj by ho zabezpečily soukromé firmy.

Radnice opakovaně vyhlašovala veřejné zakázky. Výběrová řízení ale vždy napadali účastníci. Výběr se tak stále protahoval a nevedl k žádnému konci. Vedení Plzně se proto v roce 2014 rozhodlo, že pro svoz a likvidaci odpadu založí městskou firmu Čistá Plzeň. Ta začala fungovat od září 2015.

Nepodařilo se jí ale zabezpečit potřebnou techniku ani dostatek zaměstnanců. Město si proto techniku a lidi zajistilo smluvně u svozových firem. Jednalo se o stejné firmy, které se nyní mají stát spoluvlastníky Čisté Plzně. Když se v roce 2015 systém svozu komunálního odpadu v Plzni měnil, radnice nastavila ve srovnání s minulostí zhruba poloviční ceny za svoz. Už tehdy ale někteří představitelé města upozorňovali, že po čase bude nutné výhodnost systému zhodnotit a v případě potřeby jej upravit. Připouštěli i spolupráci se soukromými firmami.

Od roku 2020 město cenu za svoz odpadu zvedlo o 50 procent a cenová úroveň se tak pro občany vrátila na stav z období 2009 - 2014. Zástupci radnice tvrdili, že zvýšení ceny bylo nutné, aby byl systém udržitelný.