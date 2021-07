Chůva dostala za smrt batolete pět let. Do dětí se nekope, znělo u soudu

Chůvě hrozilo za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti až 16 let. Trest si odpyká ve věznici s ostrahou. Dále musí zdravotní pojišťovně uhradit téměř 360 tisíc korun a rodičům jeden milion. Po dobu pěti let nesmí hlídat děti. Rozsudek není pravomocný.

Hana Rettová dnes k soudu nepřišla. Pětileté vězení i zákaz hlídání dětí pro ni navrhovala státní zástupkyně.

„Přes veškerou snahu se nepodařilo zcela jednoznačně prokázat mechanismus, kterým bylo zranění způsobeno. Jednání obžalované mělo přímou souvislost se zraněním poškozeného a následně s jeho tragickým koncem,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Doplnila, že s 19měsíčním dítětem se musí zacházet opatrně, šetrně a nelze ho od sebe odkopnout.



„Je třeba chránit křehké tělo a zejména hlavu, která ještě není pevně srostlá. I lékařsky nevzdělaný průměrně inteligentní člověk si musí být vědom, že úder či kop do hlavy takto malého dítěte může vést ke zranění mozku,“ řekla Brázdová v závěrečné řeči.

Obhájce připomenul, že chůva několikrát řekla, že je jí nesmírně líto, že chlapec zemřel.

Není jasné, kde se chlapec zranil

„Nebylo prokázáno, že by se skutku dopustila. Nelze zcela jednoznačně určit, kde k vážnému zranění dítěte došlo, co bylo spouštěcím mechanismem. Není vyloučeno, že se chlapec zranil v předchozích dnech, mimo domov nebo v předsíni, kde ho obžalovaná neviděla, ale slyšela, že upadl,“ vyjmenoval obhájce a navrhl zproštění Rettové v plném rozsahu.



Ženě hrozilo od 8 do 16 let. Soudce Jan Hostaš při rozhodování o výši trestu zohlednil to, že chůva byla doposud bezúhonná. „Obžalované je téměř 70 let a trpí zdravotními neduhy. Trest v základní sazbě by byl nepřiměřeně přísný. K nápravě může stačit kratší trest,“ odůvodnil Hostaš.

Hana Rettová hlídá děti dvacet let. Vinu za smrt téměř dvouletého vietnamského dítěte necítí.

„Když jsem chlapce hlídala, vždy hrozně vyváděl. V ten den jsem se rozhodla, že jeho rodičům oznámím, že už ho hlídat nebudu. Za poslední tři měsíce měl asi čtyři chůvy,“ řekla u soudu obžalovaná.

„Už když mi ho předávali, začal se vztekat. Bouchal na dveře, chtěl za maminkou. Pak stále chodil za mnou, tahal mě, měla jsem co dělat, abych ho svlékla. Nejedl, nepil, jen pobíhal. Při obědě shodil jídlo na zem. Tahal mě za nohy, v kuchyni jsem ho málem opařila,“ popsala události z 10. března 2019 chůva.

Přiznala, že v osudný den batole jednou odkopla, ale nebylo to nic silného.



„Taky spadl jednou mezi plastové hračky, dvakrát na zadek. Odpoledne jsem ho nechala spát. Když jsem ho šla s jeho otcem vzbudit, nešlo to. Zavolala jsem proto záchranku a přes operátorku zjišťovala, jestli dýchá. Nedokážu si vysvětlit, co se mu mohlo stát,“ vysvětlovala seniorka.

Dítě zemřelo o sedmí dní později v nemocnici v důsledku otoku mozku.