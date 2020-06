Barokní cyklotrasy i parník. Plzeňský kraj láká na dovolenou novým klipem

„Naším cílem bylo reagovat na situaci kolem koronaviru, protože právě oblast cestovního ruchu je výrazně postižena. Podle dostupných údajů očekáváme propad v cestovním ruchu obecně kolem 50 procent. Chceme do našeho kraje nalákat turisty z jiných koutů Česka,“ uvedla radní Plzeňského kraje Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj).

„Při tom musíme cílit na emoce. Jen tak se nám budou do kraje vracet nebo předávat svoje zážitky dalším lidem,“ míní Bartošová. Kraj podle jejích slov právě proto oslovil oblíbeného herce Karla Zimu, známého třeba z role podivínského detektiva v seriálu Temný kraj, a nechal s ním natočil klip propagující krásy regionu.

Zima klip natáčel s bývalou ženou a dětmi. „Nejvíce byly moje děti hotové z výhledu z rozhledny Špičák, nadšené byly i z krajiny v okolí barokního statku Kalec na severním Plzeňsku,“ řekl Herec Karel Zima po včerejším představení klipu.

A kde se jemu líbilo nejvíce? „Okolí barokního statku Kalec, to je něco neskutečného. Na severu, odkud pocházím, máme také hezká místa, mám rád Českolipsko, Kokořínsko, toto se ale nepodobá ničemu. Tam v přírodě sám stojí statek. Jako když mávne boží křídlo, vypadá to tam, jako kdyby se zastavil čas, vidíte, jak to tam vypadalo v roce 1850 nebo 1750 nebo ještě dřív. Je to nádherný kout,“ básnil včera Zima.

Že by mohla doba pokoronavirová, kdy ještě lidé mají strach shlukovat se do větších skupin, přivést lidi na odlehlá místa, jako je statek Kalec, je přesvědčena i vedoucí oddělení cestovního ruchu Plzeňského kraje Ilona Šnebergerová. Ta stála před třemi lety u obnovy zdejších tří barokních cyklotras, které přibližují severní Plzeňsko.

„Všechny trasy vychází z Plas, mají zhruba 25 až 30 kilometrů a vedou cyklisty po barokních místech. Vydali jsme k nim i mapy a letáky,“ sdělila.

Region severního Plzeňska by si podle ní zasloužil větší zájem turistů. Zažil totiž v období baroka nebývalý rozvoj spojený zejména s působením cisterciáckého kláštera v Plasích a rodu Lažanských usazených v Manětíně. Památky z té doby nejsou soustředěny jen v obou hlavních centrech, ale jsou rozptýleny do širého okolí, kde dodnes dokumentují rozsah vlivu svých zřizovatelů.

Severní Plzeňsko si zaslouží větší zájem turistů

Cestovní ruch má podpořit i letní barokní festival, který kraj kvůli koronavirové krizi nejdříve odepsal a nakonec ho díky uvolnění protiepidemických opatření připraví v mírně okleštěné podobě.

Zahájen bude 19. června v Plasích, trvat bude až do listopadu. Například na vodním hradě Švihov se 21. června odehraje opera Tanec nevděčnic, což je dílo Claudia Monteverdiho. Půjde o jedinečné provedení scénické raně barokní opery z prostředí antického podsvětí. Dobu antiky navozuje i místo realizace - renesanční interiér s valdštejnským stropem na vodním hradě Švihov.

V Klatovech proběhne 26. června Barokní Svatojánská noc v Jezuitské koleji, katakombách a refektáři. Vystoupí Kolegium pro duchovní hudbu, návštěvníky čekají prohlídky prostor, kostýmovaný průvod a historické tance.

Součástí krajské kampaně na podporu cestovního ruchu je i katalog mapující jednotlivé oblasti zájmu návštěvníků. Najdou tu například tipy na technické památky nebo na folklorní události. K těm patří třeba Chodské slavnosti, které se letos uskuteční rovněž v okleštěné podobě. Tradiční Chodské slavnosti - Vavřinecká pouť 2020 - letos budou, ale folklorní vystoupení se z pódií přesunou na internet.