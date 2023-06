Lidé mohou cestovat po kraji, jihu Čech i Bavorska za jednu jízdenku

Pro rodinu zahrnující maximálně dva dospělé a nejvýše tři děti mezi pěti a 15 roky stojí síťová jízdenka platná 24 hodin od vydání 360 korun. „Na tyhle jízdenky je možné neomezeně cestovat po Plzeňském kraji, po části Jihočeského kraje a zejména pak veřejnou dopravou v okresech Freyung-Grafenau, Cham a Regen. Neplatí ale v plzeňské městské dopravě a v některých rychlících,“ vypočítal náměstek hejtmana pro dopravu Plzeňského kraje Pavel Čížek.

V Plzeňském kraji tuhle turistickou jízdenku akceptují regionální dopravci zařazení do systému krajské integrované dopravy. V jižních Čechách jízdenka platí ve vlacích regionální dopravy a vybraných autobusových linkách na Strakonicku a Prachaticku, v Bavorsku pak ve vlacích všech tří okresů a také v regionálních autobusových linkách zapojených bavorských okresů.

Přesný seznam je na webových stránkách organizátora veřejné dopravy v Plzeňském kraji POVED. „Plzeňský kraj a společnost POVED spolupracovaly s německými orgány již v předchozích letech, nyní se podařilo dosáhnout trvalého řešení,“ řekla ředitelka POVED Zdeňka Kmochová.

Turistická jízdenka už není omezena na prázdniny nebo víkendy

Turistická jízdenka využitelná i v části Bavorska už není od středy omezena na prázdniny nebo víkendy. Běžné přeshraniční jízdenky, ať pro jednu cestu nebo i zpáteční lístek, vycházejí v české aplikaci IDOS či na stránkách německého dopravce DB dráž, než nová jízdenka s neomezeným počtem přestupů.

Jen pro ilustraci. Běžná jízdenka pro dospělého expresem z Plzně do bavorského Chamu stojí beze všech slev podle aplikace 339 korun. Když si pak kupujete v Chamu jízdenku zpátky do Plzně, její cena podle DB je 24,5 Euro, v přepočtu 583 korun.

Jedním z častých turistických a nákupních cílů Čechů jezdících do Bavorska bývá i město Zwiesel. Včera by běžná cesta vlakem z Plzně na hraniční nádraží Železná Ruda-Alžbětín stála podle krajského tarifu 82 korun. Z německé strany nádraží aktuálně odjíždějí místo vlaků do bavorského vnitrozemí autobusy náhradní dopravy, jízdenka do Zwieselu stojí podle webu německých DB 5,30 Euro, podle aktuálního kurzu 126 korun. Jízdenka Turista Plzeňskem a Bavorskem stojí pro dospělého 240 korun, platí 24 hodin a počet přestupů není omezený.

„Jsme rádi, že cestujícím ve veřejné dopravě můžeme nabídnout nové možnosti. Odstraňování bariér při cestování je pro nás klíčovým tématem,“ prohlásil hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Z výčtu spojů Plzeňského kraje vyplývá, že přeshraniční turistickou jízdenku mohou cestující využít ve všech vlacích do Německa přes Železnou Rudu nebo Domažlice, bez problémů ji budou akceptovat řidiči i na sezonních autobusových linkách 651 z Domažlic do Waldmünchenu nebo Furth im Wald, případně z Klatov do lázeňského města Bodenmais, kam zajíždí linka 982.

Na prázdniny připravil POVED novou víkendovou autobusovou linku 983 z Klatov na bavorský Velký Javor. Ráno bude vyjíždět z Klatov přes Železnou Rudu, pak se přes den dvakrát otočí mezi Železnou Rudou a německým turistickým centrem, a k večeru se bude vracet zpět do Klatov. „I na této lince bude možné využít jízdenku Turista Plzeňskem a Bavorskem,“ upozornil dopravní specialista Martin Fencl ze společnosti POVED.

Přeshraniční turistickou jízdenku je možné koupit v aplikacích Virtuální karta nebo Můj vlak, v eshopu a na pokladnách ČD, u průvodčí vlaku nebo řidiče autobusu.