Turisté se do Českého lesa nehrnou, obce pro ně chtějí vybudovat zázemí

Nový Kramolín u Poběžovic, Železná, Capartice, Bělá nad Radbuzou, Klenčí pod Čerchovem. V těchto místech by měla zhruba během dvou let vzniknout nástupní místa, od nichž se očekává posílení turistiky v Českém lese a okolí. Vybuduje je Svazek Domažlicko, největší dobrovolné sdružení obcí v Plzeňském kraji. Je v něm 53 měst a obcí se 46 tisíci obyvateli.

„Cílem je výrazně posílit zázemí pro turisty, protože třeba v době covidu, kdy lidé museli dát přednost Česku, se ukázalo, že v Českém lese je nedostatečné,“ vylíčil starosta Bělé nad Radbuzou, předseda svazku a radní Plzeňského kraje Libor Picka.

Podle něj obce nechtějí budovat místa s velkými betonovými odstavnými parkovišti, ale místa ctící pravidla udržitelného turistického ruchu.

„Inspirovali jsme se na německé straně hranice, kde nástupní místa fungují. Člověk přijede, může se tam převléknout a na konci výletu osprchovat. Měla by tam být dvě nebo tři místa pro karavany nebo obytná vozidla, parkoviště pro zhruba deset aut a vedle toho místo, kde by si lidé dali svačinu. Zkrátka nic velkého, ale zázemí pro toho, kdo chce přijet, nechat někde auto, sednout na kolo, udělat okruh a odjet,“ vysvětlil Picka.

Podle něj mohou vedle nebo poblíž vzniknout časem třeba i penziony, občerstvení či restaurace. Partnerem při budování bude podle Picky německá strana.

Nedostatek ubytovacích kapacit v Českém lese je podle šéfa CHKO Tomáše Peckerta dán mimo jiné tím, že pro místní podnikatele je jednodušší ubytovat dělníky z okolních montoven táhnoucích se podél dálnice D5 než turisty, kteří přijíždějí jen v sezoně.

V ubytovnu pro dělníky se podle Peckerta změnilo třeba rekreační zařízení Výhledy nedaleko Klenčí pod Čerchovem. Pokud budou k dispozici dotační peníze z Unie, svazek je hodlá využít. Stát a obce by podle Picky měly takovéto příležitosti připravovat.

Příkladem je obec Hostouň, Bělá nad Radbuzou i Poběžovice, které přispívají na cyklobus přivážející do Českého lesa turisty. „My tam turisty přivezeme, ale neumíme je nakrmit či ubytovat,“ poznamenal Picka. To by podle něj mohli udělat podnikatelé.

Český les není Šumava

Jindřich Rejšek, provozovatel jednoho z mála ubytovacích zařízení v Českém lese – rekreačního střediska Rybník, kde je 106 lůžek, je ale k aktivitě svazku obcí skeptický.

„Byl bych rád, kdyby tu nástupní místa vznikla, ale takových plánů už tu bylo mnoho, a žádný se nerealizoval,“ svěřil se Rejšek, podle kterého v Českém lese chybí investoři, kteří by tu vybudovali aktivity, jako jsou singltreky, stezky v korunách stromů, penziony, restaurace, protahovali by běžkařské trasy, vybudovali vleky.

„Je tu přitom tak krásná příroda, kterou na jiných místech lidé nenajdou, ale investoři nepřicházejí. Zřejmě jim oblast nepřipadá perspektivní,“ konstatoval. Picek vysvětlil, že Český les je poměrně řídce osídlená oblast s nádhernými scenériemi, která však nikdy nebyla turisticky využívaná.

„Je to jiné než na Šumavě, která byla i za socialismu využívaná k turistickému ruchu. Samozřejmě jen částečně, když tam byly ostnaté dráty, za které se nemohlo,“ dodal Picka. „Nezbývá nám nic jiného, než značku Český les intenzivně budovat. Některým lidem splývá, co je Šumava a co je Český les, pro někoho existuje jen Šumava a vedle toho už nic,“ dodal Picka.

Podle něj je pro rozvoj turistiky v Českém lese důležité i to, aby samosprávy pracovaly s občany a vysvětlily jim, že turista není nepřítel, ale člověk, ze kterého mohou mít velký profit. „Někteří místní si totiž říkají, proč mě mají turisté okukovat, já tu chci mít klid,“ popsal Picka.

Někteří starostové se mu svěřují, že by bylo fajn, kdyby v jejich obci vzniklo nějaké zázemí pro turisty, ale problém nastane, když to mají místní schválit.

„Obrovskou devizou Českého lesa je civilizací neporušená příroda, která vznikla kvůli železné oponě za minulého režimu. Navíc je území protkané cestami,“ připomněl Picka. Právě ty lákají cyklisty.

Díky železné oponě je příroda neporušená

„Velkým fenoménem jsou elektrokola, díky kterým zde v poslední době cestovní ruch hodně posiluje. Proto na nástupních místech pro turisty budou nabíječky pro kola,“ sdělil Picka. Vzorem pro rozvoj oblasti je německá strana, kde nástupní místa slouží i turistům vyznávajícím zimní sporty. „Když lidé přijedou na běžky, zaparkují auto, přesunou se do buňky, kde si v klidu a pohodlně přezují boty,“ přiblížil Picka.

A jak se na rozvoj turistiky dívá Správa Chráněné krajinné oblasti Český les? Ředitel Správy CHKO Český les Tomáš Peckert s vybudováním nástupních míst souhlasí. „Kvůli tomu, že nejsou vybudovaná parkoviště, se návštěvníci v dobré víře snaží zaparkovat kdekoli a velmi často je to zavede až do zákazu vjezdu,“ uvedl Peckert.

Parkoviště podle ředitele přinesou návštěvníkům pocit bezpečí, že když auto někde nechají, neodřou jim ho třeba nákladní auta naložená kládami.

Starosta a krajský radní Libor Picka připomíná, že Český les byl jednou z mála CHKO, kterou obce chtěly. „Při založení oblasti v roce 2005 řekly, jak chtějí, aby fungovala, a to ctíme. Ochrana přírody je pro nás prioritní, ale máme domluveno, kde budeme chránit přírodu a kde za určitých podmínek rozvineme turistický ruch,“ popsal.