Řidiči tankovali v Přešticích mix nafty a benzinu, mohou mít problémy s auty

„Došlo k pochybení lidského faktoru. Dodavatel pohonných hmot promíchal benzin s naftou,“ uvedla na svém webu čerpací stanice Ecco, která se nachází v Přešticích u Billy.

Upozorňuje tak řidiče, že mohou mít problémy se svými automobily. K promíchání paliv došlo 4. února ve 14 hodin.

„Žádáme všechny zákazníky, aby se dostavili na čerpací stanici Ecco k sepsání reklamace,“ napsala společnost.

Ujišťuje poškozené motoristy, že všechny náklady spojené s touto událostí budou uhrazeny.

Žádost se týká všech motoristů, kteří tankovali natural 95 od 4. února od 14 hodin do 6. února do 14.15 hodin a dále naftu od 4. února od 14 hodin do 7. února do 16.45 hodin.