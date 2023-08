Do lesa někdo vyhodil pytle plné pilin s výkaly, viníka hledají strážníci

Informace o nově založené skládce na cestě u bývalého vojenského cvičiště k baseballovému hřišti se dostala k domažlickým strážníkům minulý pátek ráno. „Skládka se nachází v prostoru za železničním viaduktem na takzvané tankové cestě. Vyrazili jsme okamžitě na místo a zjistili, že přímo na cestě leží značné množství černých pytlů naplněných pilinami,“ uvedli strážníci.

Po viníkovi začali pátrat. Ptali se majitelů chat, které stojí poblíž, ale žádný výsledek to nepřineslo. Spolu se státní policií se zabývali také možností, že pytle s výkaly a pilinami mohly být z cirkusu, který nedávno na Domažlicko zavítal, nebo z chovné stanice psů. Na to koneckonců upozorňovali také čtenáři Facebooku pod příspěvkem o skládce.

„Ani toto šetření ale nepřineslo výsledek. Na základě svědeckých výpovědí jsme zjistili, že k založení černé skládky mělo dojít v době od 17 hodin dne 27. července do 8.50 hodin následujícího dne,“ upozornili strážníci.

Prohlíželi také záznamy z kamerového systému, ale marně. Větší auto, pravděpodobně s vlekem, které by vezlo pytle, na nich neviděli. A přímo u cesty, kam náklad složili, žádná kamera není.

Kvůli skládce se rozčiloval i místostarosta Domažlic Viktor Krutina. „Opravdu mě mrzí, že si někdo dá takovou práci a vše zabalí do pytlů a místo toho, aby u nás zaplatil zhruba 500 až 1 000 korun ve sběrném dvoře, tak to raději odveze do lesa. Nás všechny jako město to bude stát deset tisíc za likvidaci, naložení, vyložení, hrabání, úklid. To nepochopíš,“ reagoval bezprostředně na černou skládku Krutina.

Později zjistil, že černá skládka není na jejich pozemku. Část vyhozených pytlů je na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcích majetkových a druhá část na soukromém pozemku, jehož majitel žije v Německu. „S úřadem jsem již jednal a o nápravu se postarají. Co se týče soukromého pozemku, to bude horší. Pravděpodobně to dopadne tak, že skládku zlikvidujeme na naše náklady,“ přiznal místostarosta.

Městská policie v Domažlicích nyní vyzývá občany, kteří by měli k případu jakékoli informace, aby se obrátili přímo na služebnu nebo zavolali na bezplatnou linku 156.