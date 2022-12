Teplo v Domažlicích zdraží o téměř 150 procent, v Rokycanech dvojnásobně

Ceny v roce 2023 Teplo (Kč za GJ s DPH) Domažlice 1531 Kč - zvýšení o 149 %, Rokycany 1496 Kč - zhruba dvakrát víc, Klatovy 1416,18 Kč - zvýšení o 103 %, Plzeň 569,70 Kč - zvýšení o 4,8 %, Tachov 630 Kč - zvýšení o 5 % Vstupné do krytého bazénu (dospělí) Domažlice 100 Kč /hod. - plus 20 Kč, Rokycany 90 Kč/ hod. - plus 10 Kč, Tachov 85 Kč/ hod. - plus 10 Kč , Plzeň 85 Kč/ 1,5 hod. - bez změny, Klatovy 60/ hod. - bez změny