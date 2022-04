Hajný našel holčičku ztracenou v lesích, dostal cenu za záchranu života

Ještě v úterý se Semeckému dojetím chvěl hlas, když vyprávěl, jak ztracenou osmiletou holčičku našel.

„Jsou to úžasné pocity, pořád se mi to vrací. Ještě dva týdny potom se mi o děvčeti zdálo,“ říká pohnutě Semecký.

Ten nalezl dívku s kolegy na odlehlém a nečekaném místě. Byla podchlazená, ale bez zranění. Před záchranáři se ve strachu z neznámého prostředí zřejmě schovávala.

„Všichni, s nimiž jsem se dnes setkal, dokázali, že umí zachovat chladnou hlavu a udělat to, co považují za správné. Pohotovou reakcí zachránili čtyři životy. Pokud bych se sám dostal do situace zraněného nebo člověka, který bojuje o život, přeji si mít v blízkosti tak odvážné a pohotové lidi,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Další z oceněných zachránců Václav Parlásek byl svědkem nehody motorkáře, kterého srazilo neosvětlené auto. Motocyklista měl po nehodě utrženou končetinu. Muž mu poskytl první pomoc včetně zásadního zaškrcení v místě zranění.

Muži, který zkolaboval, zase zachránil život Filip Matoušek díky resuscitaci a použití defibrilátoru. Zareagoval na záchranářskou aplikaci pro dobrovolníky, která mu určila místo zásahu v jeho blízkosti.

U záchrany člověka, který skočil do mělké vody, byli Jiří Hlaváč a Jakub Peca. Hlaváč byl svědkem nešťastného skoku do Radbuzy na nové plzeňské náplavce, při němž došlo ke zranění páteře u mladého muže. Pomohl jeho přítelkyni vytáhnout zraněného na břeh, kde mu Jakub Peca v koordinaci s dispečinkem záchranné služby poskytl první pomoc.

Ocenění zachránili čtyři lidské životy a za svou pohotovou reakci z rukou hejtmana převzali kromě bronzové pamětní medaile také finanční odměnu 10 tisíc korun.

Pátrání po ztracené osmileté dívce (12. 10. 2021)