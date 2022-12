Kvůli drahým hypotékám lidé byty nekupují, raději hledají pronájem

Velkých bytů bylo v listopadu v nabídce Reality.idnes.cz meziročně o 209 procent víc, u jednopokojových bytů to byl mnohem menší skok, a to o 84 procent. Výsledkem bývá překlopení prodeje na pronájem, což je služba, po které se poptávka naopak výrazně zvedla. Uvedl to zástupce Realitní komory pro Plzeň-město Pavel Šmíd.

Zamrzlý trh s byty přinesl v listopadu i meziroční snížení cen bytů o 2,8 procenta. Průměrná cena bytu v Plzeňském kraji byla 59 800 korun za čtvereční metr. Přitom za rok 2021 se cena bytů zvedla o 24,5 procenta.

„Dnes když klient sleví třeba tři procenta, neznamená to, že nemovitost prodá. Ti, kteří opravdu potřebují prodat byt, často musí jít s cenou dolů o 15 až 20 procent,“ přiblížil Šmíd.

Z nájmů téměř vymizeli mladí Češi

Prodávající, kteří s prodejem nespěchají a nejsou ochotni jít s cenou dolů, často nakonec raději byt pronajmou. „Pronájmů je díky tomu víc než prodaných nemovitostí. Lidé byt pronajmou a vyčkávají na příznivější cenu,“ vypráví Šmíd zkušenosti ze své realitní praxe.

Po pronájmech je podle něj naopak v Plzeňském kraji obrovská poptávka. Ale z nájmů podle něj téměř vymizeli mladí Češi. Drtivou většinu poptávek tvoří cizinci, mezi nimiž jsou hlavně Ukrajinci. „Pracují tady a nemají na výběr, protože poblíž nemají rodinu, ke které by se přistěhovali, zatímco Češi, když vidí ceny nájmů, ale hlavně ceny energií letící nahoru, raději zůstanou u rodičů nebo u příbuzných a říkají si, chvíli to tu vydržíme,“ popisuje Šmíd.

Příkladem jsou mladé rodiny s dítětem. Dříve by si byt pronajaly, dnes ze strachu z vysokých nákladů na vlastní bydlení zůstávají u rodičů a vyčkávají, co bude. „Před několika dny kolega dával do nájmu nádherný byt 4+1 v Nýřanech s nájmem 15 tisíc korun měsíčně. To je perfektní cena, ale kromě toho nájemník zaplatí 5 200 korun měsíčně zálohy za teplo a vodu a k tomu je třeba ještě přidat elektřinu. Dohromady tedy zaplatí k nájmu ještě částku přes sedm tisíc korun,“ přiblížil Šmíd.

Vysoké náklady jsou podle něj důvodem, proč lidé, kteří si dříve chtěli pronajmout třeba byt 3+1, snížili nároky a chtějí menší byt. Dnes je největší poptávka po bytech 2+kk. Z dat Cemap.cz a Reality.cz vyplývá, že je žádá 23,3 procent klientů, následuje 19 procent lidí poptávajících 2+1, 18,5 procenta lidí chce 1+kk, 13,6 procenta lidí pak byt 3+1.

Podle Šmída je široká nabídka bytů na trhu dána i tím, že přibývá bytů, které lidi neufinancují a jdou do prodeje i s hypotékou. „V prvním čtvrtletí příštího roku těchto případů ještě bude přibývat. Jedná se o ty, kteří budou řešit refinancování hypotéky. Pak se ale začne situace zklidňovat, protože vrchol inflace už je zřejmě za námi. Předpokládá se, že v 2. pololetí příštího roku by se měla situace zcela stabilizovat,“ popsal Šmíd.

Přiblížil, že průměrná hypotéka byla přes 3,5 milionu korun. Při nárůstu úrokových sazeb o čtyři procenta se stalo to, že měsíční splátka na průměrnou hypotéku se z dřívějších 16 až 18 tisíc korun zvedla na dnešních zhruba 28 tisíc. „To je pro někoho smrtící, protože došlo i k výraznému nárůstu cen energií, takže tito lidé se musí poprat s náklady do 35 tisíc korun měsíčně, což je opravdu těžké,“ nastínil Šmíd. I proto se někteří z nich bytů zatížených hypotékou zbavují a dávají přednost nájmům.

Pověřený ředitel sekce finanční stability České národní banky (ČNB) Libor Holub na listopadovém Realitním fóru 2022 v Plzni naznačil, že analytici ČNB sledují varovné signály v oblasti pravděpodobnosti poklesu průměrných cen bytů. Z těchto signálů vyplývá, že by mohly klesnout o víc než deset procent.

„Pravděpodobnost nám vycházela historicky relativně nízká, na konci minulého roku jsme se dostali na desítku. Vývoj ekonomiky v letošním roce spíš signalizuje, že tato pravděpodobnost bude růst,“ sdělil Holub.