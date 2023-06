V Brodu zpřísnili opatření proti ptačí chřipce, haly budou plné nosnic do září

Pokud nenastane nějaká krize typu ptačí chřipky, v příštích týdnech půjdou ceny vajec výrazně dolů. Předpověděl to Zdeněk Pašek, jednatel firmy Česká drůbež, která je největším producentem vajec v zemi.

Letos v polovině ledna musela firma usmrtit kvůli ptačí chřipce všechny slepice na své farmě v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Jednalo se o 750 tisíc nosnic ve třech halách, což bylo 15 procent všech českých slepic.

„Zatím jsme znovu naskladnili jednu halu s 260 tisíci nosnicemi, nyní zaplňujeme druhou, což bude hotové do deseti dnů. Když vše půjde dobře, třetí zaplníme začátkem září,“ uvedl Pašek.

Nádrž na dešťovou vodu je přikrytá

Aby firma ještě více omezila možnost nákazy ptačí chřipkou, zpřísnila bezpečnostní opatření. „Vybudovali jsme ještě jedny sprchy a šatny jen pro pracovníky, kteří jsou ve stájích. Ti už se nestýkají s pracovníky na třídičce vajec, kteří mají vlastní zázemí,“ přiblížil Pašek.

Aby pracovníci obsluhující slepice nemuseli během směny vůbec chodit ven, přibyla v halách i vnitřní schodiště. Aby například volně žijící kachny nemohly infikovat farmu, nově je přikrytá nádrž na dešťovou vodu, větráky v halách jsou opatřené sítěmi a poklicemi. Jednou z hypotéz, jak se do hal dostala nákaza, byly totiž větráky, kterými se dovnitř dostal trus volně žijícího nakaženého ptáka.

„Nákaze nemůžeme úplně zabránit, ale snažili jsme se co nejvíc snížit riziko,“ přiblížil Pašek.

Letos 13. ledna, kdy ptačí chřipka řádila nejen v Česku, ale v celé Evropě, se deset vajec kategorie M prodávalo za cenu kolem šedesáti korun, dnes je toto balení o více než 15 korun levnější. „Cenu vajec ovlivňovala ptačí chřipka, nebyl totiž dostatek tuzemských vajec, obchodníci je tedy nakoupili v zahraničí za vyšší ceny. Teď už jsme opět hluboko pod průměrem evropských cen,“ popsala předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Podíl řetězců na ceně vajec se zvýšil

Snižování cen je podle Paška dáno tím, že začínají více nést slepice z domácích chovů. „Cenu ovlivňuje i to, že je na českém trhu víc vajec z dovozu. Poláci vejce do Česka vozí za nižší cenu, jen aby se zbavili přebytků. Vliv má i to, že cena krmných směsí jde dolů,“ odhadl Pašek.

Připustil, že ceny se budou odvíjet i od marží obchodních řetězců. Těmi se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a je jisté, že se podíl obchodních řetězců na ceně zvedl víc než podíl producentů.

K datu 1. března 2020 byla podle ÚOHS cena vejce 2,35 korun, z toho producenti se na ceně podíleli částkou 1,95 korun, prodejci částkou 0,4 korun. K 1. únoru 2023 se cena vejce zvedla na 5,05 korun. Na vrub producentů jde zvýšení ceny o 110 procent na 4,11 korun, prodejci zvedli podíl na ceně o 135 procent na 0,94 koruny.

„Řetězce si přece nemusí cenu tolik navyšovat, když jim prvovýrobce vejce vyprodukuje, zabalí, vytřídí a kamionem je ještě doveze přímo do distribučního centra řetězce. Někdy obchodní řetězec nemá vejce před prodejem ani v chlaďáku,“ popsala předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

Pašek uvedl, že z únorové ceny ve výši 4,11 korun je nyní cena na třech korunách, za které vejce kupují řetězce. Z toho vyplývá, že kdyby řetězce měly podíl na ceně jako 1. března 2020, mohly by jedno vejce prodávat za zhruba 3,50.

Pašek si posteskl, že s cílem svést vysoké ceny vajec na producenty se mluví o kartelu. „V Česku jsou čtyři velcí producenti vajec a několik menších. My všichni ale nemáme konkurenci jen v Česku, ale v Polsku, Litvě či Holandsku. Kdybychom se tedy domluvili a šli s cenou výrazně výš, okamžitě se sem dovezou vejce z jiných zemí. Nemůžeme si tedy ceny zvyšovat, jak se nám zlíbí,“ vysvětloval Pašek.

Že by si ale naopak čeští producenti mohli vypomoci exportem vajec třeba do Německa, to podle Paška reálné také není. K západním sousedům firma vyváží vejce jen na zpracování. Ta tvoří pět až sedm procent produkce. Jedná se o vejce typu B, která mají třeba zašpiněnou skořápku a používají se například při výrobě těstovin. „I přesto, že je v Evropě volný trh, i přesto, že za Českou drůbeží stojí německý vlastník, německé řetězce naše balená vejce na krám nedají. Němci totiž kupují německá, možná holandská vejce, ale česká ne,“ popsal Pašek.