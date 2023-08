Ze Tří trubek se stal tuctový areál, kritizuje proměnu bývalý pracovník CHKO

Podle Karla Urbana, bývalého pracovníka CHKO Brdy, se zámeček nestal stavbou, ke které by vlastníci projevili patřičný respekt tím, že i po rekonstrukci by měli lidé pocit, že se zde zastavil čas.

„Vlastní rekonstrukce zámečku, která není dokončena, a hájenky, se povedla. Hospodářské části zámečku včetně bývalé kaple, paradoxně nejvíce dochované části z celého komplexu, prošly zásadní změnou. Okna a vstupy, řada z nich rozšířená, jsou opatřeny prosklenými tabulemi v provedení moderních euro profilů, které budou mimo provozní dobu zakrývat dřevěná vrata a okenice, aby stavba alespoň po část dne připomínala chráněnou památku,“ uvedl v dopise pro MF DNES Urban.

Vnitřní prostory s moderní recepcí byly podle něj kompletně vybourány a přeměněny na expozici v celorepublikově zažitém unifikovaném formátu, který vidíme prakticky všude. „Je škoda, že v souvislosti s projektem nebyla část těchto prostor, v místě bývalé konírny, vybourána a uvedena do původního stavu, a tím napravena brutální a necitlivá vestavba z minulosti,“ píše Urban.

Jana Cinkeová z odboru školství a kultury městského úřadu Rokycany, který je výkonným orgánem památkové péče, reagovala, že kdyby byly splněny požadavky stěžovatele, vznikla by z prostor znovu konírna, která by přilákala jen pár lidí, a objekt by chátral. „Projekt naopak skloubil moderní prvky a historickou památku. Díky tomu získal novou funkčnost,“ uvedla Cinkeová.

Cílem podle ní bylo dostat do bývalých stájí dostatek světla, aby se nemusela zvětšovat původní velikost oken. „Pokud mají bývalé konírny a stáje sloužit jako konferenční místnost a výstavní prostory, potřebujeme tam dostat určitou kapacitu denního přirozeného osvětlení. Proto se tam vložila prosklená vrata, která tam nikdy nebyla. Po uzavření objektu je zakrývá replika původních dřevěných vrat,“ sdělila Cinkeová s tím, že se jedná o běžnou věc, která je v souladu s požadavky památkové péče.

„Nikdy se stoprocentně nevrátíme do roku 1892, kdy byl zámeček vybudovaný. Kritik chce něco, co se nedá naplnit, pokud chceme, aby tam chodili lidé,“ myslí si Cinkeová, která je ráda, že už se nemusí dívat na původní hospodářský dvůr, který byl v 80. letech kompletně přestavěn na ubytovací kapacity pro vojáky, kde byla třeba jednokřídlá okna, která tehdy byla v každé škole, v každé jídelně.

„Památkáři se prostory naopak snažili vrátit do původních rozměrů a zbourali různé přistavěné příčky,“ dodala.

Urban je ale rozladěný i z toho, jak dopadlo oplocené okolí zámečku, které je také památkově chráněno. „Bylo přeměněno k nepoznání a z parku kdysi plného solitérních stromů byl vybudován jakýsi zábavní prostor. Ten bude nepochybně velmi brzo doplňován o další inventář pro turisty, hlavně pro cyklisty. Zajímavé bude sledovat osud lávky těsně nad hladinou Třítrubeckého potoka k vodní elektrárně, až se v těchto místech při velké vodě potok rozlije a vytvoří širokou dravou řeku, jak je zde pravidelně zvykem,“ upozornil Urban.

Kdo má Brdy rád a vždy se rád zastavil u zámečku, ten si podle něj bude muset najít jiné místo. „Už to není malebná a kouzelná stavba na soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka, která přímo čišela bohatou historií. Celá koncepce učinila z areálu zámečku tuctový areál, kterých najdeme v republice stovky,“ myslí si Urban.