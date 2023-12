Muzikanti z Plzeňské filharmonie sestavili speciální program pro vězně

„Bylo to úžasný, úžasný!“ hodnotil zážitek muž, který se představil jako Alexandr. „Zpestření trestu, nádhera,“ doplnil další.

Vánoce v kriminálu se podle jejich slov sice dají vydržet, je to však spíš smutné období. Podle vězeňského kaplana Blažeje Pelána, který odsouzeným zážitek zklidnění a rozjímání připravil, se nejspíš mnozí z nich s klasickou hudbou v živém provedení setkali poprvé.

„Věřím, že vážná hudba má schopnost člověka zasáhnout a změnit. Hned po koncertu za mnou přišli dva vězni a říkali, jak jsou nadšení. Že tomu mnoho šancí nedávali, ale ten zážitek je absolutně překvapil,“ doplnil Pelán.

Vánoční koncert nabídla věznice asi osmi desítkám odsouzených z oddělení se středním stupněm zabezpečení. Filharmonici jim v triu, kvartetu a kvintetu zahráli skladby Bacha, Mozarta, Dvořáka a vánoční písně a koledy.

Následovalo kratší vystoupení pro desítku vybraných odsouzených, kteří si ve zvýšené ostraze odpykávají těžší tresty. „Je to program, který muzikanti sestavili jen pro odsouzené ve věznici Plzeň. Jsou to mladí lidé kolem třiceti let, kteří se domluvili a nacvičili to,“ vysvětlil kaplan Blažej Pelán.

Členové filharmonie ve věznici nehráli poprvé. „Na Vánoce se snažím domluvit do věznice umělce spíše komorního rázu, protože advent je čas pro zamyšlení. Pro odsouzené to bývá mimořádný moment. Že někdo přijede a v adventním tichu znějí takhle excelentní díla, to je úžasné,“ doplňuje Pelán.