Problém s odváděním vody do kanalizace u Boleváku v termínu patrně nezmizí

Do městské kanalizace se odvádí voda, která zaplavuje základy domů postavených v letech 2017 až 2019. Už při stavbě se ukázalo, že voda základy zaplavuje. Stavbaři to vyřešili nepovoleným napojením drenážního potrubí na městskou kanalizaci.

Loni případ vyvolal rozruch na radnici zejména kvůli podezření, že takto ubývá voda v Boleváku, kterému dlouhodobě klesá hladina. Odborníci nicméně dospěli k závěru, že nejde o příčinu vysychání rybníka. Voda u domů podle nich přitéká z jižní strany od Mikulky.

Do konce května ovšem mělo být nelegální odvádění vody od domů vyřešeno a Vodárna měla nelegální otvor do kanalizace uzavřít. Dnes je téměř jisté, že se tak do stanoveného termínu nestane.

Michaela Džupinová, zástupkyně společnosti Panorama Bolevák, která byla investorem výstavby, řekla, že je připravený projekt na odčerpávání vody od domů do Boleváku, ale chybí mu konečný souhlas úřadů.

„Čekáme na vydání stavebního povolení. Ten proces je zdlouhavý. Uděláme všechno pro to, abychom to co nejdřív začali realizovat,“ řekla Džupinová. Ta si je vědoma, že lhůta daná Vodárnou Plzeň vyprší 31. května, a počítá s tím, že bude o případném prodloužení termínu jednat s vedením Vodárny.

„To přijde na řadu, až bude jasné, jestli to stihneme, nebo ne. Pak uvidíme, jestli nás tam nechá Vodárna třeba o 14 dnů déle, když uvidí, že jde jenom o dokončení realizace,“ sdělila.

Primátor Plzně Pavel Šindelář, který je předsedou představenstva Vodárny, uvedl, že projekt na odčerpávání vody od domů do rybníka technické úřady akceptovaly. Uznává ale, že do konce května projekt dokončený nebude. Nemyslí si, že by bylo dobré, aby Vodárna při nedodržení termínu nelegální svod do kanalizace uzavřela.

„Pokud budou mít do té doby vydané povolení, tak to asi není rozumné řešení,“ uvedl primátor. Podle Šindeláře by na zaplavení základů domů nejvíc doplatili jejich vlastníci, kteří problém nezpůsobili.

Pokud se bude voda od základů domů čerpat do Boleváku, neměla by podle hydrobiologa Jindřicha Durase zhoršit kvalitu vody v rybníce.

Dlouhodobý úbytek vody v Boleváku je podle expertů především důsledkem toho, že se městská zástavba Severního Předměstí v posledních desetiletích výrazně rozšířila. Soustava boleveckých rybníků ztratila významnou část povodí. Situaci pak zhoršily výrazně suché roky a s nimi související pokles spodní vody. Problém s vysycháním Boleváku má od září zmírnit dočerpávání vody z Berounky.