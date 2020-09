VIDEO: Parní lokomotivy testovaly nový most pod Bílou Horou v Plzni

„Byl to skutečně husarský kousek zbourat původní a postavit nový most v tak krátké době. Lidé, kteří se na stavbě podíleli, neměli 20 týdnů volné víkendy, aby stavbu zvládli v termínu,“ uvedl pověřený šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.



Poslední vlak projel přes původní most nad ulicí K Roudné 29. dubna po šesté hodině ráno. Jakmile jeho červená světla zmizela za zastávkou Plzeň- Bílá Hora, začala výluka.

Dělníci nastoupili na trať, začali překládat kabely zabezpečovacího zařízení natažené podél kolejí, aby o den později mohl jeřáb snést na zem 15 metrů dlouhý kovový most.

„Harmonogram prací pro 135 dnů trvající výluku byl rozpracovaný téměř po hodinách,“ uvedl Jan Muzika ze společnosti Eurovia. Ta je vedoucí ve sdružení stavebních firem budujících novou silnici kolem Velkého boleveckého rybníka, součást budoucího východního silničního okruhu města.

Ten má být kompletně dokončený v roce 2032. Propojí mimo centrum Plzně černický přivaděč od dálnice D5 s výpadovkou na Karlovy Vary.

Ve čtvrtek dopoledne na nový most najely dvě historické parní rychlíkové lokomotivy s přezdívkou Šlechtična vyrobené v plzeňské Škodovce, každá o hmotnosti lehce přes 100 tun.

Technici měřili, jak se pod jejich vahou konstrukce prohnula, jak se pak vracela do původní polohy a jak se chovaly mostní podpěry.

Dnes dopoledne ještě most a trať včetně jejího zabezpečení musí posoudit specialisté z drážního úřadu. Pokud i oni shledají, že nic nebrání zahájení provozu, výluka skončí dnes v 18 hodin.

Drážní dopravci jsou připravení, že po 135 dnech opět začne fungovat přímé železniční spojení mezi Plzní a Mostem.



Společnost GW Train zajišťující provoz rychlíků na této trati aktuálně nasazuje kvůli výlukám na trati vlaky jen mezi Mostem a Blatnem u Jesenice, případně Podbořany. Zbytek trasy do Plzně jezdí místo vlaků autobusy.

Průběh stavby 30. dubna - demolice mostu

10. května - vrtání pilot a příprava základů pro opěry a středový pilíř

30. července - betonáž nového mostu

od 1. září - navážení štěrku, pokládka pražců a kolejnic

9. září - zkoušky včetně zabezpečovacího zařízení

10. září - zatěžovací zkouška

„Jsme připraveni, že poslední páteční rychlík z Mostu dojede až do Plzně po kolejích,“ uvedl za dopravce František Adolf.



Bez přestupování na autobusy ale cestující budou jezdit jen pár dnů. Na 14. a 15. září jsou naplánované přes den desetihodinové výluky mezi Plzní a Třemošnou.

I České dráhy počítají, že dnes večer už budou moci vlaky dojet přes Třemošnou až do Plzně. „Výlukové jízdní řády jsou do 18. hodiny. Autobusy náhradní dopravy, které budou z Plzně odjíždět ještě před 18. hodinou, dojedou do cílové stanice a přivezou cestující zpět do Plzně. První vlaky z Plzně budou vyjíždět až po 18. hodině,“ upřesnil šéf regionálního obchodního centra ČD v Plzni Vladimír Kostelný.

Plánovaná dvoudenní výluka na začátku příštího týdne je podle Kostelného jednodušší v tom, že je jen mezi Plzní a Třemošnou.



„To nám už nebude dělat tak velký problém. Při dlouhodobé výluce, která dnes skončí, jsme na trati přes Plasy a Žihli nemohli nasadit moderní vozidla, protože nebylo kudy s nimi dojet do Plzně kvůli předepsané údržbě. To u krátké výluky nehrozí,“ uvedl Kostelný.

V posledních dnech pracovníci stavebních firem budovali i nové přístupové trasy od autobusových k železniční zastávce Plzeň - Bílá Hora u nového železničního mostu. Kromě mostu na hlavní železniční trati vybudovali i most nad Jateční ulicí pro vlečku do bývalého pivovaru na Bílé Hoře.