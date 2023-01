Kopance i pepřový sprej. Ostraha plzeňského nádraží zbila a okradla bezdomovce

Kriminalisté pracovníky bezpečnostní agentury ve věku 18, 22, 23 a 37 let obvinili z loupeže a ublížení na zdraví ve formě spolupachatelství.

Případ se stal 9. ledna. Zaměstnanci ostrahy při kontrole areálu Českých drah našli v menší nevyužívané plechové hale čtyřiapadesátiletého bezdomovce a řekli mu, aby prostory opustil.

Když si muž bez domova balil své věci, zaměstnanci ostrahy ho několikrát udeřili do různých částí těla teleskopickým obuškem, kopali ho do žeber a do hlavy a nakonec mu nastříkali do obličeje pepřový sprej.

„Pak si všimli, že má na sobě řetízek a prsten. Pod pohrůžkou, že mu zlámou prsty, jim měl svoje šperky vydat. Poškozený to odmítl, a tak mu šperky sami strhli z krku a prstu a ponechali si je,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Bezdomovce potom čtveřice vytáhla ven z haly, naložila ho do nákupního vozíku, který stál poblíž, a roztlačila po silnici. Po několika metrech se jedoucí vozík převrátil, muž z něj vypadl a pracovníci ostrahy odešli pryč.

„Poškozený jejich jednáním utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v nemocnici,“ upozornila mluvčí.

Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. V případě prokázáni viny jim hrozí trest odnětí svobody na dva roky až deset let.