Pár se ujal bezdomovce, ten dostal tři roky za pokus o znásilnění jejich vnuka

Státní zástupce vinil šedesátiletého Štefana Magdalina ze znásilnění a navrhoval, aby byl v případě uznání viny potrestán šestiletým vězením a ústavním ochranným léčením.

Trestní senát nakonec rozhodl, že se nejednalo o znásilnění, ale o pokus o něj.

„Krajský soud uznal obžalovaného vinným z pokusu o znásilnění a uložil mu trest odnětí svobody v trvání tří let se zařazením do věznice s ostrahou a ochranné léčení psychiatrické ústavní formou,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

Podle obžaloby muž loni v únoru v podvečerních hodinách zatáhl malého chlapce do neobydlené místnosti v přízemí domu v Sokolově, kde ho svlékl a pak si vytáhl z kalhot přirození. Jeho jednání přerušil chlapcův bratr, který přišel do místnosti, a ke znásilnění tak nedošlo. Magdalin se lekl a chlapci dal peníze, aby nikomu o tom, co viděl, neříkal.

Muž s obžalobou nesouhlasí a tvrdí, že nic neudělal.

Soud vycházel především z výpovědi sedmiletého bratra. Podle soudce chlapec mluvil pravdu a neměl proto žádný důvod k tomu, aby mu nevěřil.

„Je to sice nezletilec, nicméně i dítě takto útlého věku může být věrohodným svědkem. Jeho vyjádření je sice velmi jednoduché a stručné, nicméně velmi spontánní,“ uvedl server Novinky.cz vyjádření soudce Tomáše Boučka.

Pokusil se znásilnit i osmiletou dívku

Muži hrozilo od pěti do 12 let. Při rozhodování o výši trestu soud zohlednil to, že Magdalin má podle znalců velmi nízký intelekt. Je proto v sexuální sféře velmi snadno vzrušitelný jakýmikoli objekty a nemá v tomto směru příliš obranných mechanismů. Proto také navrhl zejména ochranné léčení, které mu podle soudu může zabránit v páchání další trestné činnosti.

Vysoký trest odnětí svobody by se v tomto případě minul účinkem, Magdalin proto dostal trest pod spodní hranicí zákonné sazby. Zároveň soud ale upozornil na to, že muž spáchal čin ve zkušební době podmíněného odsouzení za podobný skutek. Podle Novinek se v roce 2022 pokusil znásilnit osmiletou dívku.