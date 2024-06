Další lidé v Plzni mají šanci opustit život na ulici, dostanou chatky

V Plzni jde o další aktivitu, která má přispět k tomu, aby se někteří bezdomovci vrátili k běžnějšímu způsobu života a nemuseli být na ulici.

Představitelé městského obvodu se částečně inspirovali praxí v Praze 9, kde samospráva nabízí lidem bez domova přístřešky, v nichž mohou bydlet. Za to se podílejí například na úklidu okolí.

Místostarosta obvodu Ondřej Ženíšek z TOP 09 tvrdí, že se už před zhruba dvěma roky začalo uvažovat o tom, jakým způsobem pomoci lidem bez domova, kteří by o to stáli a byli ochotní za to něco pro město udělat. Zjišťoval, jak takovou záležitost řeší právě v Praze.

„Tam to mají tak, že úřad si to řídí sám a má na to asi dva zaměstnance. Uzavírají tam smlouvy mezi úřadem a bezdomovci. Říkali jsme si, že do toho se nám úplně nechce. Hledali jsme proto nějakou neziskovou organizaci, kterou bychom do toho zapojili,“ vysvětluje Ženíšek.

Očekáváme, že budou udržovat a čistit okolí

Volba padla na spolek K srdci, který lidem žijícím na ulici v Plzni pomáhá. Zároveň se hledalo místo, kde by bezdomovci mohli přebývat. „Zvažovali jsme například pořízení nějakého starého karavanu nebo stavební buňky. Pak jsme přišli na to, že v bývalém autokempu u Škodalandu je několik objektů, které dřív fungovaly jako umývárny. Tři z nich se pak upravily,“ líčí Ženíšek. „Za to, že tam budou spát, očekáváme, že budou alespoň udržovat a čistit okolí,“ řekl.

Lidi bez střechy nad hlavou vybrali zástupci spolku K srdci. Podle Ženíška jsou mezi čtyřmi vytipovanými dva, kteří jsou na ulici relativně krátkou dobu a v takových případech je naděje na návrat do běžného života poměrně velká.

Místostarosta obvodu Ladislav Nový ze STAN řekl, že úřad se spolkem K srdci spolupracuje dlouhodobě a má s tím dobré zkušenosti. Tvrdí, že jsou vytipovaní čtyři lidé, kteří v místě bývalého autokempu mohli získat zázemí. V jednom případě přišlo doporučení od městské policie.

„Do budoucna bych si přál, aby to fungovalo tak, že pomůžeme těm lidem najít plnohodnotnou práci a oni by se pak časem přesunuli, pokud by získali bydlení a nehrozilo jim, že budou na ulici. A mohli by se vrátit do běžného života,“ popsal svou ideu.

Zástupci obvodu plánují, že až se projekt nastartuje, poběží do konce roku a pak se vyhodnotí, jak se osvědčil a v jaké podobě by měl pokračovat. „Zatím si myslím, že to běží dobře,“ konstatoval Nový.

Před několika dny pár bezdomovců dostal klíče od malého dřevěného domku, který sami pomohli postavit v rámci projektu spolku SISU. Jeho šéf Martin Hruška by rád v projektu pokračoval a plánuje vybudování dalšího přístřešku.

Radní města pro oblast sociálního bydlení Světlana Budková ze STAN se domnívá, že je dobré pokoušet se některé lidi bez střechy nad hlavou vrátit k běžnému způsobu života. Tvrdí, že to v podstatě odpovídá koncepci práce s lidmi v bezdomoví. „Líbí se mi, že si tak dotčení lidé například znovu osvojují pracovní návyky, mají nějaké povinnosti a získávají motivaci si lepší pozici udržet,“ řekla.