V Plzni otevřeli azylový dům pro bezdomovce, kteří jsou závislí na alkoholu

Budova stojí ve Wenzigově ulici vedle domu svatého Františka, který spadá do působnosti Městské Charity Plzeň.

„Cílovou skupinou jsou muži a ženy od 18 let bez domova se závislostí na alkoholu, kteří chtějí řešit svou nepříznivou situaci, ale potřebují také podporu odborníků. Právě díky odborné pomoci dostanou příležitost svůj život změnit. Zaměstnanci domu budou klienty učit, jak mají aktivně využívat volný čas nebo jak se starat o sebe a o domácnost,“ vysvětlil Jiří Šrámek z ANO, radní Plzně pro sociální oblast.

Ředitelka azylového domu Patronus Petra Drvotová řekla, že zájemci o pobyt v domě budou nejprve jednat se sociálními pracovníky. Ti s nimi budou probírat i jejich vztah k alkoholu a kolik ho denně vypijí.

„I to, jestli ve svém životě zaznamenali problémy spojené s alkoholem. A tím, že máme odborný personál, dokážeme identifikovat problémové oblasti klientského pití. Například, že nemohou sehnat práci, protože bývají často pod vlivem a ráno pak nemůžou vstát a jít do práce. Hovoříme s nimi o tom a je to záležitost, na které s nimi můžeme pracovat,“ popisovala ředitelka.

Uklízet společné prostory nebo pečovat o zahradu

Personál domu Patronus spolupracuje s adiktology a odborná terapie je zaměřena na porozumění a zvládání vlastní závislosti na alkoholu. Klienti mají v zařízení pobývat po dobu do jednoho roku. Patronus má sloužit primárně lidem, kteří mají trvalé bydliště v Plzeňském kraji, ale pokud by nebyla kapacita naplněna, budou se moci klienty stát i lidé z jiných regionů nebo i cizinci. „Ale musejí mít platné doklady a pravidelný příjem,“ upozornila ředitelka.

Patronus nabízí ubytování v 26 jednolůžkových pokojích. Dva pokoje mají vždy společnou toaletu a koupelnu. „Na každém patře mají k dispozici kuchyňku vybavenou elektrospotřebiči a nádobím, využívat mohou také prádelnu s pračkou a sušičkou. Obyvatelé azylového domu jsou povinni podílet se na chodu zařízení, tedy uklízet společné prostory nebo pečovat o zahradu,“ uvedla radní Plzně pro bytovou oblast Světlana Budková ze STAN.

Pít je povoleno pouze na pokojích

Klienti mohou v domě bydlet i se svým psem. Podle ředitelky bude personál u svých klientů respektovat, že se pití alkoholu stalo součástí jejich života, bez které nemohou normálně fungovat. Klienti tedy budou mít možnost alkohol do domu přinášet a uvnitř jej pít. Může se jednat o pivo nebo víno, nikoliv tvrdý alkohol. „Pití je povoleno pouze na pokojích a klienti nesmějí pít společně,“ konstatovala.

Zájem o místo v domu Patronus zatím projevilo kolem dvou desítek lidí. Dohodnuto je, že běhen září nastoupí 16 klientů. Dále přitom probíhají jednání s dalšími zájemci.

V domě mohou bydlet muži i ženy. Aby byli klienti do azylového domu přijati, musejí splnit tři základní podmínky. Musejí mít potvrzenou bezinfekčnost, platné doklady totožnosti a zajištěný příjem, ze kterého budou platit ubytování. Za ubytování bez stravy se bude platit 170 korun denně. Pokud k tomu nebudou mít dostatečný příjem, mohou využít z dávek hmotné nouze doplatky na bydlení, které by pomohl vyřídit personál azylového domu.

Kromě azylového domu Patronus rozšířilo město také vedlejší objekt – Domov svatého Františka. Zařízení provozuje Městská Charita Plzeň, která rovněž poskytuje služby pro lidi bez přístřeší. „V rozšířeném Domově svatého Františka funguje noclehárna, nízkoprahové denní centrum, je tam také administrativní zázemí pro personál, technické zázemí a sklad. Novinkou je vnitřní pobytový dvůr,“ doplnila Světlana Budková.

Kapacita zařízení je celkem 116 lidí, 56 míst má noclehárna, 60 nízkoprahové denní centrum, služby jsou určené mužům i ženám. Celkové náklady na výstavbu obou objektů byly téměř 120 milionů korun.