Architektonická soutěž na nový plavecký areál v Plzni dostala zelenou

Na odměny pro účastníky architektonické soutěže budou vyhrazeny tři miliony korun. Cena za samotné vybudování areálu je odhadovaná na přibližně 400 milionů korun.

Konečný verdikt o investici budou mít v rukou členové samosprávy města zvolení v roce 2022.

Nový plavecký areál má nahradit bazén v Kozinově ulici. Ten provozuje SK Radbuza a kromě sportovních klubů jej vyžívají i školy a veřejnost. Bazén a jeho zázemí jsou ale řadu let v technicky nevyhovujícím stavu a vyžadují neustálé opravy a rekonstrukce.

V novém areálu má být 25 metrů dlouhý bazén s osmi drahami, menší výukový bazén, tělocvična nebo ubytovna. Počítá se také s venkovními bazény a vodním světem.

Opoziční Piráti se zajímali, kdo bude o vítězi architektonické soutěže rozhodovat a nakolik bude areál sloužit veřejnosti. Měli také pochybnosti o plánovaném rozsahu projektu.

Dlouhý bazén s osmi drahami

„Chápu, že se musí nahradit starý bazén, ale z čeho vychází záměr postavit tam ubytovnu a wellness?“ chtěl vědět šéf pirátského klubu Pavel Bosák. Doporučoval také zvážit, že by v areálu vzniklo nové veřejné koupaliště.

Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře z ODS plán vychází ze studie, kterou připravily úřady. Provozovatelem areálu vlastněného městem by byl znovu SK Radbuza.



Radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS upozornil, že představa o podobě nového areálu vznikla na základě konzultací se zástupci SK Radbuza a že venkovní bazény a ubytovna by mohly pomoci tomu, aby areál nebyl ztrátový.

Šlouf upozornil, že město v současnosti nemá stovky milionů korun na realizaci.

Návrhy má porota vyhodnotit v prosinci

„S velkou pravděpodobností by se stavělo etapově. V první etapě by vyrostla náhrada bazénu pro SK Radbuza, parkoviště, šatny, bazén, klubovna… Ubytovna, venkovní bazény a relaxační objekt pak by byly v druhé etapě,“ vysvětloval. Řekl, že město chce na projekt využít dotace od státu nebo EU.

Náměstek primátora Roman Zarzycký z ANO uvedl, že na vybudování areálu bude možné využít dotace od Národní sportovní agentury. Podmínky architektonické soutěže budou předloženy zastupitelům ke schválení v září a pak by měla být soutěž vyhlášena.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká uvedla, že hodnoticí porota bude s největší pravděpodobností sedmičlenná a většinu v ní budou mít nezávislí odborníci. Porota by návrhy měla vyhodnotit v prosinci.