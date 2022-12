Cizinci okradli ženy na internetovém bazaru, z účtů jim vysáli půl milionu

Mám zájem o vámi nabízenou autosedačku. Posílám odkaz na vyzvednutí peněz. Takovou zprávu si přečetla v mobilu pětatřicetiletá žena, která nabízela na internetovém bazaru autosedačku za pár stovek.

Když klikla na odkaz ve zprávě, otevřela se falešná stránka, která na první pohled vypadala důvěryhodně. Do políček žena zadala všechny údaje k platební kartě. Jenže místo toho, aby jí na účet peníze přibyly, po chvíli začaly bleskově mizet.

Během pěti minut někdo vybral z bankomatu v plzeňském obchodním centru z jejího účtu hned šestkrát po 50 tisících korunách. O pár minut později si obchod s mobilními telefony zablokoval na účtu dalších bezmála 87 tisíc korun.

„Opakované nákupy telefonů uhradili pachatelé bezhotovostně,“ upřesnil státní zástupce Václav Průcha. Žena, které zmizelo z účtu během několika minut 387 tisíc korun, měla nakonec velké štěstí. Stejně jako dalších sedm žen, kterým ten den trojice vybílila konta.

Dopadli je v plzeňském obchodním centru

Policisté tři mladé muže z Ukrajiny dopadli ještě v plzeňském obchodním centru s balíky bankovek, ale i s mobilními telefony s nainstalovanými aplikacemi, které umožňují vybírání peněz z účtu poškozených v bankomatech nebo placení v obchodech.

„V průběhu tří hodin společně jako členové organizované skupiny způsobili na cizím majetku škodu 535 270 korun a neúspěšně se pokusili získat dalších devět tisíc korun,“ popsal březnovou událost Průcha.

Oleksandr Manko, Oleksii Iushkov i Yan Dihtiar se dnes u soudu ke všemu přiznali. „Velice všeho lituji. Nedomyslel jsem následky. Až ze spisu jsem se dozvěděl, jak vše fungovalo. Za osm měsíců ve vazbě jsem měl možnost přemýšlet, jakou škodu jsem způsobil poškozeným, sobě i své rodině,“ prohlásil Iushkov.

Stejně mluvili i dva jeho krajané. Trojice dopadených je podle všeho úplně posledními články řetězu. Jsou to pěšáci, výběrčí, kteří od někoho dostali instrukce a přístupová data k účtům a bankovním kartám z podvržených stránek odeslaných obětem.

Za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod ve spolupachatelství jim hrozí tresty od pěti do 10 let vězení. Státní zástupce každému navrhuje 6,5 roku vězení.

Peněžitý trest by byl nedobytný

„Tento typ kyberkriminality je v České republice na vzestupu, odhalit ji je velice složité. Tady se podařilo případ objasnit díky rychlé reakci části poškozených, bank i operativní práci policie,“ vysvětlil Průcha.

V podobných případech státní zástupce obvykle požaduje i peněžité tresty pro usvědčené pachatele. „Tady jej nenavrhuji, byl by nedobytný,“ vysvětlil. Advokáti navrhují tresty od tří do čtyř let vězení.

Kromě několika tisíc korun našli policisté při zatýkání u cizinců všechny peníze, které za tři hodiny vybrali z účtů poškozených v bankomatech v městské části Vinice, na dvou místech v centru Plzně a v obchodním centru v Černicích. Když peníze vybírali, minimálně jeden z pachatelů vždy „dělal zeď,“ upřesnil státní zástupce.

Peníze nalezené u zatčených by se měly zanedlouho vrátit na účty okradených. Advokát Yana Dihtiara podotkl, že tento typ trestné činnosti umožňuje i lehkovážnost a nedbalost poškozených, bez které by takovou trestnou činnost nebylo možné páchat. V letošním roce policie v ČR eviduje tisíce podobných případů.