Nová továrna v Plzni vyrábí miliardy recyklovatelných plechovek pro nápoje

Jde o jednu z největších soukromých investic v České republice za posledních několik let ve výši 170 milionů eur, v přepočtu tedy zhruba 4,2 miliardy korun. Pilotní provoz závodu byl spuštěn letos v březnu, o měsíc později pak začala plná výroba.

Firma vytvořila 200 nových pracovních míst a doplnila tak stávající výrobu v Ejpovicích u Plzně, která funguje již více než 25 let a kde pracuje 170 lidí. Nový závod zaujímá plochu o rozloze více než 47 tisíc čtverečních metrů.

„Zatím nejsme na plné kapacitě výroby, budeme ji dále zvyšovat,“ uvedl Radek Mádr, ředitel závodu Ball Beverage Packaging v Plzni, kde se budou ročně, stejně jako v závodě v Dýšině, vyrábět nižší jednotky miliard plechovek.

„Při výstavbě výrobní haly a jejího okolí firma investovala do technologií minimalizujících dopady na životní prostředí. Příkladem je například střecha, která je pokryta fólií s vysokou odrazivostí,“ sdělil Mádr.

„S globální mírou recyklace kolem 70 procent a vysokými výtěžky ze samotného procesu jsou hliníkové plechovky nejvíce recyklovaným nápojovým obalem na světě,“ dodal.

To ale neplatí pro Česko, kde se recyklace, jak uvedl Mádr, pohybuje kolem 30 procent. Oproti evropskému číslu, což je 70 až 85 procent, je to zhruba o polovinu méně.

V Německu je recyklace dokonce 99 procent. Primátor Plzně Roman Zarzycký proto upozornil na to, že by Česko mělo jít cestou civilizované Evropy, kde se plechovky zálohují. „Příkladem je Německo,“ dodal. Stejného názoru je i plzeňský hejtman Rudolf Špoták.

Podle Mádra by bylo nejpřínosnější co nejvyšší množství vytříděných plechovek. „Jsou dvě možnosti - buď zintenzivnění stávajícího systému třídění odpadu, tedy nasazení šedivých popelnic, případně posílení sběrných dvorů. Druhou možností je zálohový systém. Legislativa se připravuje. Podle mých informací je možné, že by v průběhu roku 2025 mohl zálohový systém v Česku začít fungovat. Pak by se míra recyklace výrazně zvýšila,“ vysvětlil.

Výhodou je, že recyklovaný hliník lze použít opakovaně a v podstatě donekonečna s minimálními ztrátami. Jeho zpracování a přetvoření na novou plechovku trvá 60 dní. Materiál k výrobě, který z 80 procent tvoří recyklát, bude firma dovážet. Dodavatelem je jedna německá a jedna francouzská firma.

„V České republice v současnosti není dodavatel, který by byl schopen dodat materiál v námi požadované kvalitě, ale věřím, že je otázkou let, kdy i tady najdeme vhodného dodavatele,“ uvedl Mádr.

Na investici v Ejpovicích dostala firma od státu investiční pobídku přes 220 milionů korun, což byla zhruba čtvrtina celé investice. Pobočka na Borských polích pobídky nedostala. Ball už v Plzni založil vývojové a servisní středisko. Sídlí v bývalém areálu Škodovky. Pracuje zde zhruba 20 zaměstnanců.