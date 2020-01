V Tachově budou mít babybox, v Plzeňském kraji chybí už jen v Rokycanech

Ludvík Hess jako iniciátor babyboxů v České republice dlouhodobě prosazuje, aby síť zahrnovala všechna okresní města. V případě Tachova už dříve jednal o několika místech, pokaždé však neúspěšně.

V úvahu přicházely poliklinika, záchranka, domov pro seniory, hospic a dokonce požární stanice. Minulý týden se sešel s majitelem Park Hotelu Jiřím Provazníkem, aby spolu záležitost probrali.

„Domluvili jsme se, že schránku bychom namontovali k oknu u recepce, kde je nepřetržitá služba. Pokud by se v ní objevilo dítě, okamžitě by zaměstnanec zavolal záchranku,“ popsal Hess. Teď má na stole návrh smlouvy a věří, že ji obě strany co nevidět podepíší.

Náklady by se podle odhadů vyšplhaly na 300 tisíc korun. Nerezové zařízení je vytápěné, klimatizované a také opatřené ventilací. Jestliže do něj kdokoliv vloží novorozence, okamžitě se rozezní alarm.

Pokud vše půjde podle plánu, babybox v Tachově začne sloužit už za několik měsíců. Ačkoli nápadu tamější starosta Ladislav Macák fandí, obává se dostupnosti okamžité pomoci.

Babyboxy v kraji historicky první babybox v České republice vznikl v roce 2005 v pražském Hloubětíně

v současnosti existuje po celé zemi 76 těchto schránek, do nichž bylo uloženo už 200 miminek (111 holčiček a 89 chlapců)

v krajské metropoli je babybox od března 2011, je nainstalován u polikliniky na Denisově nábřeží, proti tomuto kroku vystupovali někteří plzeňští pediatři

poprvé se zde alarm rozezněl 21. srpna 2012, šlo o čtrnáctidenního zdravého chlapce, který dostal jméno Norbert

za téměř devět let bylo do schránky uloženo pět dětí

„Jsem jednoznačně pro. Na druhou stranu nejbližší nemocnice jsou od nás zhruba padesát kilometrů, ať už se bavíme o Chebu, Stodu nebo Domažlicích, což je dost daleko. Pokud je potřeba profesionální péče, jsme tady vlastně odříznutí. Mám strach, aby to nebylo pro dítě rizikové. Ale snad jsou moje obavy zbytečné,“ přemítal Macák.

Hess připustil, že ideální lokalita je nemocnice či jiné zdravotnické zařízení.

„Na tachovské poliklinice i jiných místech ale nemohou zaručit čtyřiadvacetihodinovou službu, proto jsem se přes různé možnosti dostal až k hotelu. Jde o jedno z posledních okresních měst, kde služba schází. Jsem rád, že záměr spěje ke zdárnému konci,“ uvedl.

Do kompletního pokrytí Plzeňského kraje schází ještě Rokycany. „O těch jsem dříve mnohokrát uvažoval. Ale jednak jsou malinké, jednak je nemocnice nešikovně stranou. A matka by zřejmě musela vstoupit do areálu, takže by nebyla zaručená anonymita,“ sdělil.

První schránka vznikla v Klatovech, následovala Plzeň

První zařízení v Plzeňském kraji vzniklo v Klatovech, a to před jedenácti lety. Poté následovala Plzeň, kde schránka funguje od března 2011. Nainstalovaná je na poliklinice na Denisově nábřeží a od té doby už v ní bylo nalezeno pět novorozenců. Několik z nich skončilo po krátké hospitalizaci v Dětském centru Plzeň, dříve Kojeneckém ústavu.

„Zajišťujeme veškerou diagnostiku, terapii i rehabilitaci, aby bylo miminko kompletně ošetřeno. Paralelně s tím se řeší praktické záležitosti, jako doklady, rodný list a podobně, a také se kontaktuje vhodná rodina. U žadatelů o osvojení už dopředu prověřujeme, jestli by takové dítě přijali. Snažíme se, aby proces byl co nejkratší, v řádech týdnů. Už během této doby k nám může rodina docházet. Mnohdy přijímáme budoucí matku k nám na pobyt,“ vysvětlila ředitelka centra Jana Tytlová.

Lékaři i další odborníci zůstávají s adoptivními rodiči v kontaktu. Je-li to nutné, docházejí do centra na konzultace či poradenství. Specializované centrum přijme ročně přibližně 60 dětí. Zhruba stejný počet ho opouští.

„Myslím, že je možné pomoct každé matce. Pracujeme třeba i s těmi, které jsou z ubytovny nebo žijí na ulici. Poskytneme jim zázemí a snažíme se najít východiska z jejich situace. Je pro nás nesmírná radost, když se to podaří,“ uzavřela ředitelka Tytlová.