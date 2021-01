Kraj seškrtal autobusy, od neděle budou některé spoje jen na zavolání

Spoj je zrušený, jezdilo s ním málo lidí. Místo zrušeného spoje mohou cestující využít jako alternativu ten, který jede o hodinu dříve, nebo další, který jede 40 minut po zrušeném spoji.

Taková jsou vysvětlení společnosti POVED organizující veřejnou dopravu v Plzeňském kraji u desítek autobusových spojů, které od neděle nevyjedou buď vůbec, nebo jen na část původní trasy. Kraj kvůli propadu příjmů způsobenému koronavirovými omezeními musí šetřit, škrtá ve všech oblastech.

„Změny se týkají spojů, které jsou dlouhodobě využívané skutečně minimálně. Vycházeli jsme přitom z dlouhodobých dat, která jsme měli i od předchozího dopravce. Čísla z loňského roku by nebyla vypovídající, byla ovlivněna omezeními kvůli koronaviru,“ vysvětlil dopravní specialista společnosti POVED Martin Fencl.

Někteří budou muset přestupovat, jinak nedojedou

Projektanti dopravy upravili část linek tak, že cestující nově budou přestupovat na další autobusy nebo vlaky, jinak do cíle nedojedou.

„Ze všech obcí na trase existuje alternativní spojení s přestupem na vlak či autobus,“ odůvodnili zrušení jednoho spoje na autobusové lince ze Kdyně na Domažlicku do Plzně organizátoři dopravy.

Podle oslovených starostů je nejdůležitější zachovat spojení pro cesty do práce a škol a pak zase domů. „Když jsme byli na jednání s náměstkem hejtmana Pavlem Čížkem, argumentovali tam čísly obsazenosti spojů. Jako obec na dopravu přispíváme, ale pokud lidé nejezdí, je to špatné. U nás místo některých autobusů mohou jet lidé vlakem, ale tak to nemají všude,“ uvedl starosta Mladotic na Plzeňsku Jiří Záhrobský.

Hodně změn je i na Manětínsku. Ondřej Fábera z Rabštejna nad Střelou, který patří pod Manětín, připomněl, že první loňské škrtání autobusů bylo těsně před začátkem školního roku.

„O prázdninách jezdily prázdné autobusy, ale před začátkem školy se škrtalo. Teď, když se snad už blíží doba návratu dětí do škol, se škrtá opět. Pro nás je komplikací, že do manětínské školy asi polovina dětí dojíždí z okolí. Přišli jsme o spoj, který vyjížděl v 7.40 hodin z obce Stvolny, která také patří pod Manětín. Ten ruší s tím, že děti mohou jezdit tím předchozím. Ale ten jede už deset minut po šesté,“ popsal Fábera.

Autobus na zavolání Nástup v zastávkách do krajských autobusových spojů, v jízdních řádech je symbol telefonu.

Autobus do zastávky lze objednat v pracovních dnech nejdříve 48 hodin před plánovaným příjezdem, nejpozději půl hodiny před vyjetím spoje na trasu.

Příjezd autobusu na víkend je nutné objednat už v pátek.

Možnosti objednání: 1. Na čísle 378 035 477 v pracovních dnech mezi 6. a 18. hodinou 2. www.idpk.cz/nazavolani 3. Při předchozí cestě u řidiče autobusu (neplatí v autobusech jedoucích do středních Čech)

Navíc od neděle 31. ledna budou do desítek zastávek v kraji meziměstské autobusy zajíždět, jen když si je cestující dopředu objednají.

To je možné přes infolinku nebo webový formulář. Cestující může také říct při nastupování do autobusu řidiči, že druhý den bude chtít na této zastávce na zavolání nastupovat ve stejný čas také.

Pokud řidič nebude mít půl hodiny před odjezdem na trasu informaci, že tam chce někdo nastupovat, kolem takové zastávky na zavolání po nově upravené trase vůbec nepojede.

Pokud chce někdo takovou zastávku použít jako výstupní, nemusí dopředu nikam volat. Když si do ní u řidiče koupí jízdenku, nebo má do ní předplatné, systém šoféra automaticky upozorní, že do zastávky musí zajet.

Podle mluvčího společnosti Arriva Jana Holuba v sousedním Středočeském kraji zastávky na zavolání nejsou.

„Systém jsme testovali. Není to nic složitého. Jen cestující musí vědět, který den, v kolik hodin a odkud pojede. Musí znát přesný název zastávky,“ řekl Jan Holub.