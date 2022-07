Opilec si spletl cestu a jel po tramvajových kolejích. Zastavil ho strážník

Jeho počínání mu překazil až strážník, který si v době svého volna šel nakoupit a všiml si v Gerské ulici u hypermarketu Albert auta v kolejišti. Řidiči jízdu okamžitě zakázal a při té příležitosti zjistil, že je šofér opilý.

Na místo přijeli hasiči, aby autu pomohli zpátky na silnici, a také dispečeři Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP).

Ti už jsou na podobné případy vybavení. Vozí s sebou plastové klíny a ocelová lana a pokud to situace dovolí, auto z kolejiště vytáhne tramvaj sama. Tak to bylo i v tomto případě.

„Dá se říct, že každá naše tramvajová linka má své místo, kde k této ´sportovní disciplíně´ dochází,“ prozradil dopravně provozní ředitel Miroslav Macháň.

Na lince číslo 1 je to na křižovatce ulic Plaská - Studentská, na lince číslo 2 je problematické místo křížení ulic Kalikova - Kotkova - Přemyslova nedaleko obchodního domu Plaza a již zmíněné Severní Předměstí poblíž Plzeňky.

Podle provozního ředitele jsou kolejiště pastí zejména pro opilé řidiče. „Především se to stává v podzimním období, kdy se dříve stmívá, zejména, pokud do toho ještě prší. Ti, co dojedou v kolejišti nejdál, bývají opilí,“ podotknul Macháň.

Čtvrteční pětačtyřicetiletý šofér nadýchal 2,13 promile alkoholu. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Plastové nájezdy, které unesou až pětitunové auto, používají v PMDP od roku 2018. Dispečer je přenese k místu, kde vozovka vyrovnaná s kolejnicemi končí, a dál pokračuje otevřené kolejiště jako na železniční trati.

Podle rozchodu kol auta je posadí do kolejiště a vůz pak může sám vycouvat, případně jej lanem připevní k tramvaji a pomalu vytáhnou z kolejové pasti. Díky tomu je provoz na trati podstatně kratší dobu zastavený, než kdyby museli uvázlé auto vyprošťovat pomocí jeřábu hasiči a vypnout proud v troleji.

Tomu se ale někdy nevyhnou, a to v případech, kdy řidiči dojedou příliš daleko a v kolejišti se zaklíní.

Podle statistik PMDP se během roku 2021 ocitlo v kolejišti 13 aut. Nejvíc jich bylo v říjnu - pět, v únoru dvě a pak každý měsíc po jednom. Výsledné číslo je poměrně nízké, protože v covidové pandemii se příliš nejezdilo.

V letošním roce si zatím spletli cestu tři řidiči. Bylo to po jednom v lednu, v únoru a v červnu.