Plzeň zkouší v historickém centru nový systém parkování pomocí SPZ

Systém umožní platit přes aplikaci v mobilu, nebo i nadále pomocí parkovacího automatu, do něhož bude nutné zadat registrační značku vozu.

Zástupci radnice novinku spojují se záměrem výrazně rozšířit oblast placeného parkování. Chtějí zjednodušit kontrolu i postihování neplatičů a ušetřit přitom strážníky.

Kontroloři na základě registrační značky prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu zjistí, zda řidič parkovné uhradil a informace o hříšnících předají k vyřízení pokut úřadům.

„Výhodou nového systému je, že platba přes aplikaci umožní prodloužit si dobu parkovného odkudkoliv, aniž by si řidič musel fyzicky vyzvednout lístek z automatu,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Nová aplikace na úhradu parkovného se nazývá ParkSimply Plzeň. „V mobilu stačí zadat registrační značku, zvolit dobu parkování a zaplatit online pomocí platební karty. Při dalším použití se již registrační značka automaticky nabízí. Aplikace umožňuje uložení více registračních značek. Pomocí několika kliknutí jde v případě potřeby dobu stání prodloužit,“ uvedl Tomáš Benedikt ze Správy informačních technologií města.

Aplikaci si mohou zájemci zdarma stáhnout na operační systém Android i iOS.

Řidiči, kteří budou využívat parkovací automaty budou muset registrační značku zadat na jejich klávesnicích a pak zaplatit kartou nebo hotově. Na parkovacích automatech lidé najdou návod k úhradě pomocí nového systému.

Tento systém se již v některých městech používá a v Plzni bude několik měsíců testovaný. Pak by se mohl postupně rozšiřovat do dalších oblastí.

Náměstek Vozobule připomenul, že plánované výrazné rozšíření placených parkovacích zón ve městě má pomoci rezidentům a přimět řidiče přijíždějící do Plzně, aby auta pokud možno odstavovali v okrajových částech města.

„Ale pro to, abychom mohli rozšířit rezidenční zóny, musíme změnit celý systém placení a vymáhání parkovného. Pokud by fungoval současný model, bylo by zapotřebí velkého množství městských policistů,“ konstatoval.

Náměstek nepředpokládá, že by k výraznému rozšíření oblastí placeného parkování došlo v nejbližších dvou letech. Výhledově zástupci města plánují, že by se za parkování platilo například od čtvrti Slovany až po alej Svobody.

V centrální části města by se oblast měla rozšířit na západ od Klatovské třídy a na jih k ulici 17. listopadu.