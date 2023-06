Omezil jsem dýchání, přestal se hýbat. Muž soudu popsal, jak si zachránil život

Obžalovaný, který v minulosti v domě poškozeného muže také pobýval, a nyní je sedm měsíců ve vazbě, obvinění odmítá.

Devětašedesátiletý napadený si pamatuje, že tu noc u jeho domu někdo zvonil. Nereagoval na to. Domníval se, že je to jako obvykle syn ženy žijící v prvním patře domku. Přijížděl vždy na začátku měsíce, když matce přišel důchod. Tu noc ale žena v domě vůbec nespala, byla u příbuzných v jiném okrese.

Senior vyšel ven až později, když slyšel druhé zvonění. U domu neviděl nikoho. Vrátil se do ložnice a usnul. Další procitnutí ale bylo drsné. „Probudilo mě, jak mě někdo mlátí. V místnosti byla tma. Někdo na mě seděl, viděl jsem siluetu. Pořád mě mlátil. Nevím čím. Pak chytil polštář a přimáčkl mi ho na obličej,“ uvedl senior k nočnímu napadení.

Pachatel ve tmě nic neshodil ani nerozbil, jako by to v domě znal

Pachatel za celou dobu neřekl ani slovo. Podle výpovědi poškozeného útočník při tisknutí polštáře na jeho hlavu opakovaně zkoušel, kde přesně má nos. Seniorovi se však podařilo nepozorovaně otočit hlavou. Násilník netušil, že místo nosu tlačí polštář na ucho.

„Omezil jsem dýchání, přestal jsem se úplně hýbat. Dělal jsem mrtvého brouka. Čekal jsem. On mi pořád držel polštář na hlavě,“ řekl muž, který původně nechtěl před soudem vypovídat.

Předstírání smrti mu podle znalců zachránilo život. Když podle obžaloby pachatel nabyl přesvědčení, že seniora udusil, vzal v místnosti plechovou krabici s dokumenty a drobnými penězi, mobilní telefon a z domku odešel.

Senior pak ještě dlouhou dobu nehnutě ležel, dokud se neujistil, že je násilník z domu skutečně pryč. Pachatel prý nikde nic neshodil, nic nerozbil, do ničeho nenarazil. Jako by to v domě znal.

Násilník do domu vnikl loni 2. listopadu přibližně mezi čtvrt a půl druhou ráno. Protože oběť přišla o mobil, nemohla si pomoc zavolat sama. Kolem třetí hodiny ráno proto senior s krvácejícími ranami v obličeji zvonil na sousedy, aby zavolali policii.

Obžalovanému hrozí v případě prokázání viny za pokus o vraždu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

Útočník chtěl okrást seniora, ten předstíral smrt (26. 6. 2023)