Tvrdě zaplatí, hrozilo hejtmanství autobusovému dopravci. A stále nic

Na sankce proti dopravci nedošlo a právníci řeší, co všechno měl na svědomí zásah vyšší moci

Kritické období trvalo od poloviny června do poloviny července, kdy se odehrály citelné výpadky a lidé měli s autobusovou dopravou problémy.

Zástupci kraje přitom loni v létě tvrdili, že nevypravení autobusů bylo jasné pochybení, za které bude následovat sankce. Například bývalý hejtman Josef Bernard prohlásil: „Smlouva samozřejmě stanovuje tvrdé pokuty. Dopravce za to, že nevypravil spoje, tvrdě zaplatí.“ Jenomže řada měsíců uplynula a nic.

Zastupitelé opozičního ANO při jednání krajské samosprávy už na konci minulého roku kritizovali, že hejtmanství ještě žádné sankce neuplatnilo. „Jakým způsobem jsou řešeny záležitosti Arrivy, co se týká smluvních pokut?“ chtěl vědět Martin Záhoř z ANO.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN vysvětloval, že věc řeší právníci. Tvrdil, že krajský organizátor dopravy Poved zaslal nějaký požadavek Arrivě a ta se k němu vyjádřila.

„My to v současné době oponujeme, řeší to právní kancelář. Expertizu budeme mít brzy a výsledek bude, že Arriva zaplatí,“ tvrdil a ujišťoval zastupitele, že o pokutě budou informováni. Některým to zjevně nestačilo.

„Já bych chtěl vědět, jestli jste jim za to vypálil deset milionů, dvacet milionů, třicet milionů… Vy zatím jenom mlžíte,“ prohlásil krajský šéf ANO Roman Zarzycký. Upozorňoval, že v jiných regionech hejtmanství sáhla k sankcím zhruba deset dnů od zjištění nedostatků.

Ředitelka Poved Zdeňka Kmochová řekla, že k problémům došlo na jaře, kdy dopravce nemohl přijmout všechny řidiče, které potřeboval. Tvrdila, že kvůli dohadům mezi právníky kraje a Arrivy se uzavření záležitosti protáhlo. Nakonec se prý řeší, zda to, že šest řidičů, kteří nebyli připraveni, mohlo způsobit nevyjetí desítek spojů. Podle Kmochové se právníkům zdá, že dopravce výpadek spojů zdůvodnil správně.

Tyto argumenty nicméně na opozici nezabraly. „Personální situace dopravce nás nemusí zajímat. My jsme povinni sankci uplatnit. Je pro mě matoucí, že se tady bavíme o zcela jasných záležitostech, ke kterým došlo, a že se s pomocí právníků řeší, zda my můžeme nebo nemůžeme sankci čerpat,“ uvedl Záhoř.

Ten v souvislosti s tím zapochyboval, zda je smlouva s dopravcem napsaná dobře.

Zástupce odboru dopravy krajského úřadu nicméně upozornil, že i když smlouva umožňuje sankci, jejímu uplatnění mohou v cestě stát objektivní okolnosti, které nebylo možné předvídat.

„Je tu také zásah vyšší moci v podobě covidu-19. Ten je v řešení advokátní kanceláře,“ popisoval.

Náměstek hejtmanky Pavel Čížek řekl, že už nutí Poved, aby poslal nějaký výsledek jednání. Zástupci Arrivy se podle něj odvolávají na opožděné dodávky autobusů nebo na to, že byly kvůli epidemii zavřené autoškoly, což mělo způsobit nedostatek řidičů.

„Museli tedy situaci řešit ne svými kmenovými řidiči, ale vypůjčenými. Tím se oni omlouvají. My jsme to nechali posoudit právníky. Teď připravujeme definitivní odpověď a návrh výše sankcí,“ konstatoval. Náměstek ale ještě nechtěl říct, jak zhruba vysoká by ona sankce mohla být.

Podle Pavla Čížka v současné době Arriva funguje bezvadně. „Teď si myslím, že se lidi můžou na dopravu spolehnout.“