Nová koalice našla shodu v bytech a bezpečnosti, otazník je nad Americkou

Několik priorit nové koalice, která povede město Plzeň, představil Roman Zarzycký (ANO). Ten se má v úterý stát primátorem a posty v radě města obsadí kromě ANO zástupci STAN, Pirátů a PRO PLZEŇ. „Budeme se věnovat otázce bezpečnosti. Máme naprostou shodu na bytové politice, budeme stavět nové byty, podporovat sociální bydlení,“ říká Zarzycký.

Podle pravděpodobného budoucího primátora se zástupci nové koalice shodli, že zůstanou zastropované ceny tepla z Plzeňské teplárenské. „Nezdražíme ani vodu a odpady a nájemní bydlení,“ konstatoval.

Nové vedení radnice plánuje, že se město bude finančně podílet na rekonstrukci bývalých městských lázní, které plánuje opravit a přestavět Plzeňský kraj. „Recipročně za to budu vyžadovat, aby kraj přistoupil ke stejnému principu u Kulturního domu Peklo,“ uvedl Zarzycký.

Politiky rozděluje Americká třída

Otázkou, ve které se zástupci koaličních stran neshodnou, je provoz na Americké třídě. Její část byla výrazně zklidněna omezením průjezdu osobních aut. Nicméně ANO nebo PRO PLZEŇ měly v programu opětovné otevření průjezdu komunikací pro auta. Například zástupci STAN ale chtějí udržet Americkou třídu zklidněnou.

„O tom se budeme ještě bavit,“ prohlásil Zarzycký. Tvrdí, že si město zadá vypracování studie, která vyhodnotí, jak velký přínos mělo omezení průjezdu automobilů pro plynulost veřejné dopravu a náklady na ni.

Aleš Tolar ze STAN, který má být náměstkem primátora pro dopravu, řekl, že minimálně v ročním přechodovém období se budou analyzovat dopady provozu na Americké třídě na veřejnou dopravu. „Budu tlačit na to, aby se průjezd Americkou třídou neotevíral a zůstal současný stav a pokračovalo se v řešení, aby vznikl zklidněný městský bulvár,“ prohlásil.

Dosavadní náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09 se domnívá, že opětovné otevření průjezdu aut Americkou třídou, by byla hloupost. „Opatření ke zklidnění Americké funguje víc než rok. Pozitivní přínos pro pěší i pro kvalitu veřejné dopravy je značný a známý. Nechápu, proč by se to mělo rušit,“ konstatoval.

Nové vedení města Plzně budou volit zastupitelé, kteří vzešli ze zářijových komunálních voleb, v úterý 18. října. Ve volbách nejvíce hlasů získalo uskupení SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Na vzniku koalice se ale po sečtení hlasů dohodli zástupci ANO, STAN, Pirátů a PRO PLZEŇ.

Primátorem se má stát Roman Zarzycký z ANO. Náměstkem pro technickou oblast má být Pavel Bosák z Pirátů, náměstkyní pro školství Lucie Kantorová z ANO a náměstkem pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze STAN.