Americkou třídu čeká další změna, nová pravidla sem přivedla více aut

Od 1. září umožnilo vedení města úsekem mezi Resslovou a Škroupovou ulicí v době od 20. hodiny do páté ráno osobním autům projíždět. To dřívější režim ke zklidnění Americké zhruba dva roky neumožňoval.

Radnice zároveň zpřísnila pravidla pro průjezd zklidněným úsekem přes den. Důvodem byla snaha omezit nelegální projíždění „zneužíváním“ existence povolených výjimek. Z těch proto vypadla dopravní obsluha, která zahrnuje rezidenty nebo vozy taxi.

Po zavedení nových pravidel od 1. září ale počet aut projíždějících ve dne zklidněným úsekem neklesl, naopak se zvýšil.

Nynější režim se nezamlouvá například lidem, kteří v horní části Americké třídy bydlí. Své výhrady dali najevo i obyvatelé Husovy ulice, kteří musí část Americké třídy objíždět přes ulici V Šipce.

Ozvali se rezidenti, ale i taxikáři

„Neprotestovali jenom rezidenti. Ozvali se například i převozci krve, ale i někteří další řidiči, kteří nepatří do kategorie zásobování nebo záchranného systému. Vadilo to také taxikářům, kteří tvrdili, že by museli zákazníky vozit po delší trase,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.

Prohlásil, že město nyní připravuje návrat k minulému stavu od listopadu. „Než abychom ty skupiny nějak složitě začleňovali do nového režimu, vrátíme se od začátku listopadu k dřívějšímu systému. V tu chvíli tam tedy budou moci projíždět například rezidenti, kteří také spadají do kategorie dopravní obsluhy,“ uvedl Tolar. Návrat k dřívějším podmínkám provozu na Americké budou muset schválit zastupitelé, kteří by měli rozhodnout 2. listopadu.

Někteří obyvatelé domů na Americké třídě jsou rádi, že se vrátí dřívější pravidla provozu. „Smět jet domů třeba s nákupem až po 20. hodině rozhodně není moc komfortní. A to nemluvím o tom, že se od září dvakrát měnila dodatková zákazová značka, kde nejprve byla zmíněna i Martinská ulice, pak byla přelepená a pak odstraněna dodatečně. Úplně to nevypovídá o nějakém sofistikovaném záměru zastupitelů,“ sdělil Zdeněk Fairaisl.

Ten tvrdí, že když chtěl někoho pobavit, líčil, do jaké situace se obyvatelé domů na Americké třídě dostali: „My máme před domem parkovací místa pro rezidenty, ale nesmíme na ně přes den jezdit. Jezdit tam může jen zásobování, ale to na nich zase nemůže parkovat.“ Nyní netají, že je rád, že se pravidla pro provoz v ulici vrátí zpět.

Jen zlomek aut na Americké zastaví, většina jen projíždí

Cílem nynějšího režimu bylo snížení počtu aut, která úsek s omezeným provozem ve dne projíždí. Po 1. září ale nastal opak. Ondřej Vohradský ze Správy veřejného statku města řekl, že v noci, kdy je povolený průjezd, jede úsekem od Martinské k Jungmannově ulici za hodinu zhruba 60 aut, v opačném směru pak přibližně polovina. Hodinové průměry přes den, kdy je průjezd omezený, jsou zhruba 80 a 30 aut za hodinu. To jsou vyšší čísla než před 1. zářím, kdy byla pravidla provozu přes den přitvrzená.

Jen zlomek aut, která dotčený úsek projíždí, ale má na Americké skutečně cíl a v ulici zastaví. Opoziční zastupitel Michal Vozobule z TOP 09 je přesvědčený, že vyšší počet projíždějících aut přes den souvisí s tím, že v noci je průjezd možný.

„Pravidla, která mají časová omezení, fungují vždycky hůř,“ uvedl. Upozornil, že s časovým omezením tradičně nesouhlasí ani dopravní policie. Domnívá se, že z hlediska vymáhání stanoveného režimu bude situace horší než před 1. září.

Zástupci města slibovali, že zvýší dohled nad tím, kdo na Americké pravidla porušuje, a bude hříšníky postihovat. Kromě strážníků měl podstatnou roli sehrát sledovací kamerový systém. Náměstek primátora Aleš Tolar nicméně uvedl, že městská policie nemá dost strážníků na to, aby hříšníky na Americké třídě hlídali.

A technologické řešení? Zřejmě z něho sejde. „Nechali jsme zpracovat projekt na takové bezobslužné řešení. Stálo by přes osm milionů korun, muselo by tam být umístěno osm kamer na různých místech, aby sledovaly pohyb auta po celou dobu průjezdu. Náklady na takový systém by tedy byly příliš velké,“ konstatoval.

