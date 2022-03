O prázdné městské domy u Americké třídy v Plzni zatím nikdo zájem nemá

Domy město nabízelo možným zájemcům s vyvolávací cenou 93 milionů korun. Kupci by museli předložit zástupcům města svou představu, jak chtějí nemovitosti využít, a zastupitelé by museli se záměrem souhlasit.

Několik potenciálních kupců si nemovitosti přišlo prohlédnout a do minulého čtvrtka běžela lhůta na podávání přihlášek do soutěže. V pátek bylo jasné, že nebyla podaná ani jedna.

Podle primátora Plzně Pavla Šindeláře z ODS se možnost, že se neobjeví zájemce, dala očekávat. Domnívá se, že by město ještě mohlo zvážit úpravu podmínek pro prodej. „A já osobně bych do prodeje zahrnul i rohový dům mezi Americkou třídou a Resslovou ulicí. Ten je součástí blokové zástavby, a pokud bude mít někdo zájem území využít, pak to bez tohoto domu nemusí dobře fungovat,“ uvedl primátor.

Rohový dům Americká 38 mezi Americkou třídou a Resslovou ulicí radnice z nabídky vyřadila. Odpůrci jeho prodeje v zastupitelstvu upozorňovali, že je v budově téměř 30 nájemních bytů. V přízemí domu jsou navíc komerčně dobře využitelné nebytové prostory, kde bývala restaurace nebo obchod.

V případě domů u Americké třídy se počítá s demolicí minimálně části objektů, kde bylo Komorní divadlo, a pravděpodobná je demolice domu Resslova 13. Na jeho místě by mohl vzniknout vjezd do vnitrobloku. Zástupci města nyní budou jednat o variantách dalšího postupu.

Ekonomický náměstek primátora David Šlouf se domnívá, že nyní připadají v úvahu v podstatě tři možnosti. „Můžeme soutěž zopakovat, nebo ji můžeme zopakovat s nižší vyvolávací cenou. Můžeme také přidat do nabídky dům Americká 38. Další variantou je, že si město objekty nechá a bude shánět peníze na jejich smysluplné využití,“ sdělil náměstek.

Právě David Šlouf v minulosti mluvil o tom, že si neumí představit, že někdo nemovitosti koupí, pokud město nenabídne i dům Americká 38.

Podmínky města pro využití území například nepřipouští, že by v lokalitě vznikl velký obchodní komplex. Počítá se především s využitím pro administrativní prostory, byty nebo služby.

V poslední době se město pokusilo prodejem řešit i budoucnost kulturního domu Peklo, který je v havarijním stavu a potřebuje rekonstrukci za stovky milionů korun.

Přestože město nabízelo objekt za 6,5 milionu s podmínkou zachování velkého sálu pro společenské a kulturní akce, žádný zájemce se nepřihlásil. Radnice nyní hledá možnosti, jak objekt využít a zrekonstruovat vlastními silami.