Negativní stanovisko policie zdrží omezení provozu na Americké třídě v Plzni

Policisté z dopravního inspektorátu mimo jiné varovali, že zklidnění Americké zhorší situaci na frekventovaných komunikacích v okolí. S tím nicméně vždy počítali i zástupci města.

„Samozřejmě, že tam bude aut víc. To je logické,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09. A dopravní specialisté města ujišťovali, že nárůst dopravy v okolí nezpůsobí žádné kolapsy provozu.

Stanovisko policie z 12. května zdůrazňuje například negativní vliv na křižovatku Na Belánce.



„Je předpoklad významného přenosu intenzity motorových vozidel z úseku s omezením na objízdnou trasu po ulici U Trati,“ stojí ve vyjádření. To připomíná, že dopravní situace je již v současné době z pohledu kapacity křižovatky nevyhovující.

Podle policistů po omezení provozu na části Americké naroste také provoz ve Smetanových sadech, Jungmannově ulici, Kopeckého sadech a v ulicích Pražská, Prokopova, Purkyňova, Koperníkova, Tyršova nebo Jízdecká. Policie ale v případě zklidnění Americké nemá právo veta. Její stanovisko je pouze doporučující. Nicméně úřady se s ním musí vypořádat.

Zástupci města jsou přesvědčeni, že zklidnění Americké centru prospěje. Pro osobní auta se ve směru od Klatovské třídy k Radbuze má zcela uzavřít průjezd mezi Škroupovou a Resslovou ulicí.

V opačném směru pak od Goethovy ulice po ulici V Šipce. Z Americké třídy tak zmizí většina ze zhruba 15 tisíc aut, která v průměru ve všední dny těmito úseky projíždějí. Změna pomůže vozům veřejné dopravy, které zde nabírají zpoždění.

Právo veta v případě Americké policie nemá

Původně se počítalo s načasováním změny tak, aby si řidiči zvykli na nové trasy dříve, než se po prázdninách na silnice vrátí plný provoz. Po připomínkách policie náměstek Vozobule řekl, že se omezení osobní dopravy v části Americké třídy posune ke konci prázdnin.

Náměstek primátora věří, že k omezení provozu na Americké třídě dojde dřív než 1. září. „Aby se to dostalo do povědomí lidí před tím, než někteří povezou děti do školy,“ konstatoval.

Dopravní specialista Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský uvedl, že policisté měli i připomínky k dopravnímu značení, které mělo nový režim provozu regulovat.

„Není to jednoduché například při stanovení dopravní obsluhy. Ve směru od Mrakodrapu musíme umožnit průjezd autům, která obsluhují Americkou i částečně Tylovu ulici. Ale vymysleli jsme řešení pro stanovení dodatkových tabulek dopravních značek,“ sdělil Vohradský.

Po omezení průjezdu osobní automobilové dopravy v části Americké třídy jsou naplánované stavební úpravy, které mají přiblížit podobu ulice městskému bulváru. Počítá se s rozšířením chodníků a doplnění aleje stromů.