Americká třída v Plzni se pro osobní dopravu na noc otevře nakonec až od září

„Bude to od 1. září. Zhruba šest týdnů trvala procesní lhůta, nikdo se proti tomu neodvolal. Nicméně bylo ještě zapotřebí upřesnit dodatkovou dopravní značku a tím se procedura protáhla o dalších asi deset dnů,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN.

Rozhodnutí radnice otevřít uzavřený úsek pro osobní dopravu v noci vedení města prezentovalo jako koaliční kompromis. ANO a PRO PLZEŇ, dvě nejsilnější strany koalice, která vede město, totiž před posledními komunálními volbami slibovaly, že Americkou třídu znovu pro auta otevřou. Zástupci PRO PLZEŇ dávali obnovení průjezdu ulici do souvislosti s tím, že se tak zvýší v oblasti bezpečnost. „Pokud je tam menší pohyb aut a na silnici větší klid, může to někoho svádět k výtržnostem,“ argumentoval například radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer.

Průjezd úsekem mezi Škroupovou a Resslovou ulicí je pro osobní dopravu zavřený od srpna 2021. Předtím touto částí komunikace denně projelo zhruba 15 tisíc aut. Hlavním cílem omezení průjezdu bylo zklidnit provoz v centru a zlepšit podmínky pro vozy městské hromadné dopravy, které na Americké třídě dlouhodobě nabíraly značná zpoždění. To se podařilo naplnit. Jenom to, že se trolejbusy a autobusy přestaly zpožďovat, přineslo mnohamilionové provozní úspory.

Zdržení MHD je pouze jednu minutu

„Přínos opatření pro zkvalitnění provozu městské hromadné doprava je nepopiratelný. Maximální zdržení spojů se z původních 16 minut snížila na pouhou jednu minutu. I proto jsme se rozhodli upravit režim tak, aby se změny nedotkly městské hromadné dopravy. Ta pro nás totiž zůstává jasnou prioritou. Nicméně od osmi hodin večer do ranních pěti už může Americká sloužit všem řidičům, tedy bude bez omezení průjezdná,“ vysvětloval Aleš Tolar.

V současnosti pro osobní dopravu uzavřeným úsekem Americké projíždí za hodinu 65 až 80 vozidel dopravních podniků a linkových autobusů. Opoziční zastupitelé z klubu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL rozhodnutí současného vedení města považují za zcela zbytečný krok, který v podstatě nikomu nic nepřinese. Připomínají, že průjezd Americkou otevře v době, kdy je v centru města minimální provoz a pro řidiče není problém využít jinou trasu.

Vedení města letos slíbilo, že na Americké třídě bude instalovaný nový systém sledující průjezd úsekem, který bude přes den dál pro osobní auta uzavřený. „Připravuje to Správa veřejného statku. Bude se jednat o tři systémy, které by se měly ještě v letošním roce uvést do provozu,“ konstatoval Tolar.

Podle náměstka město dál připravuje už v minulém volebním období naplánované stavební úpravy Americké třídy. Ty mají ulici dát ráz městského bulváru. Počítá se s rozšířením chodníků a zrušením některých zastávkových zálivů pro vozy veřejné dopravy. V některých místech ubydou na silnici odbočovací pruhy u křižovatek. V plánu je také vysázení stromů. Zakázku na úpravy se v prvním kole zadat nepodařilo. „Proto se bude konat druhé kolo,“ uvedl Tolar.

Zklidnění provozu na dříve velmi frekventované Americké třídě představitelé města slibovali od devadesátých let. Dokonce je používali jako argument pro zhruba dvoumiliardovou investici města do vybudování široké komunikace v ulici U Trati a mostu Milénia. Americká třída dokonce prošla úpravami, které se zklidněním počítaly. Až v minulém volebním období se ale v zastupitelstvu města našla politická vůle, aby bylo omezení provozu schválené.

Plzeň uzavřela část Americké třídy (23. 8. 2021)