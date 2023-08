Z konta zemřelého vytáhli otec a sestra 19 milionů, chtěli se vyhnout poplatkům

17:26

Až deset let vězení hrozí 66letému Pavlu B. a jeho 39leté dceři Monice B. L. za to, že podle soudního spisu zpronevěřili 19,1 milionu korun z účtu poškozeného, jenž byl toho času ve vegetativním stavu po těžké autonehodě a v roce 2021 zemřel na covid. Obžalovaní z jeho účtu vytáhli peníze údajně kvůli tomu, aby nespadly do dědického řízení a nemusely se platit vysoké poplatky. Následně měly být dále zhodnoceny.