Úroda bude velmi dobrá, nedostatek obilovin nehrozí, řekl ministr zemědělství

Podle něj nehrozí jakýkoli nedostatek obilovin v České republice. Ozimého ječmene je sklizena necelá čtvrtina. Úroda se pohybuje lehce nad loňským průměrem.

„Jsme něco přes šest tun na hektar, což je velmi dobré číslo,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Česká republika je co se týče obilovin zcela soběstačná. Ročně zde zemědělci sklidí kolem osmi milionů tun. Spotřeba je přitom pět milionů tun a nejinak tomu bude i letos.

Zhruba tři miliony vyvezou čeští producenti do zahraničí. „Uvidíme, jaký bude vývoj cen, ten je nyní těžké předpovídat, čekáme na reakci Ruska. Současně se do ceny promítnou velmi nepříznivé klimatické podmínky v západní Evropě. Sucho zasáhlo i Skandinávii. I to může nahrávat českým zemědělcům,“ řekl Výborný.

První kombajny začaly mlátit obilí v Bratčicích na jižní Moravě, a to již před dvěma týdny, kde žně začínají tradičně už na konci června.

I loni byla sklizeň nadprůměrná, letos by měla být podle prvních sklizňových čísel ještě o něco lepší.

„Děkuji zemědělcům, kteří celý rok od rána do večera pracují na polích, aby občané České republiky měli dostatek potravin. Ten řetězec je jasný a začíná tady na poli,“ řekl Výborný při sklizni pšenice u Černé u Bohdanče, kde hospodaří Zemědělské obchodní družstvo bratranců Veverkových ze Živanic.

„Jsme teprve na začátku žní. Výnosy u nás budou průměrné. Máme zde sušší podmínky a navíc šedesát procent písčitých pozemků,“ řekl předseda živanické farmy Vít Hejna.

Podle něj by bylo ideální, kdyby každé dva týdny pršelo. „Když na písku pravidelnost vláhy není, nedokáže kořenový systém dosáhnout na vodu, rostlina pak strádá a výnos není, jaký by mohl být,“ řekl Hejna.

Ministr zemědělství také zmínil vývoz obilí z Ukrajiny, která je významnou obilnicí Evropy. „Budu velmi rád, když se podaří dodržet obilnou dohodu, tedy aby ukrajinské obilí bylo vyváženo tak jako doposud z černomořských přístavů. Rusko a Vladimir Putin jsou v tomto velmi nevyzpytatelní. Pokud by v polovině července nedošlo k prodloužení obilné dohody, musíme zajistit obilné koridory směrem do přístavů západní Evropy, odkud by se obilí dostalo do třetích zemí,“ řekl Výborný.

Toto bude také nejdůležitější bod na jednání rady ministrů, které se uskuteční 25. července.