Požádal šestiletou o pomoc při hledání psa a zneužil ji. Dostal pět let

„Tvrdíte, že jste neměl nic takového v úmyslu, ale našel jste si skupinku dětí a vymyslel jste si, že se vám ztratil pes. Pro vás to byla blbost, ale sahal jste šestileté dívce tam, kam jste sahal, a celá její rodina včetně dítěte je hodně otřesená. Věděl jste, že není dospělá ženská, využil jste její bezbrannosti,“ řekla obžalovanému při vynášení rozsudku předsedkyně senátu Anna Sobotková.

V přípravném řízení muž tvrdil, že ho zajímalo, jak vypadá přirození malé dívky. „Jenže jste stál za jejími zády a rukou jí zajel mezi nohy. Kdyby vás zajímalo, jak to vypadá, asi byste stál zepředu,“ poznamenala Sobotková.

Muže poslala na pět let do věznice s ostrahou. Rozsudek je zatím nepravomocný.

Případ se stal loni 29. září v Ústí nad Orlicí. V parku si tehdy šestiletá holčička hrála se svým bratrem a dalšími dvěma kamarády, když k nim přišel opilý třiatřicetiletý muž. Zeptal se, jestli by mu děti pomohly hledat bílého psa, který mu někam utekl.

Jedno z dětí zavolalo rodičům, jestli udělají správnou věc, když muži pomůžou. Rodiče souhlasili. Když však muž zůstal s holčičkou sám, zavedl ji do nedaleké skladové budovy. Postavil ji mezi dveře, stáhl jí tepláky i kalhotky a osahával ji na přirození, až měla drobné oděrky.

„Vypil jsem před tím asi dva litry piva a litr a půl vína, byl to zkrat. Nepřineslo mi to žádné potěšení a určitě jsem nešel ven za tímto účelem,“ vypověděl u soudu obžalovaný. Líčil, že byl v té době vystresovaný ze své životní situace, kdy se s ním rozešla partnerka a nevěděl, co bude dál. Přítelkyni dvakrát fyzicky napadl, jednou musela do nemocnice na šití tržné rány na hlavě.

„Celý čin u toho parku trval asi deset vteřin. Sáhl jsem holčičce rukou do rozkroku, ale nic dalšího jsem nedělal. Najednou mi došlo, jak závažné věci se dopouštím, holčičku jsem oblékl a zanechal toho. Pobrekávala a říkala, že chce k mamince,“ dodal obžalovaný.

Když se na místo vrátili tři kluci, že psa nenašli, odešli všichni domů. Stejně tak obžalovaný, který v Ústí nad Orlicí přebýval na ubytovně.

Na to, co stalo, přišla večer matka, když šla dceru sprchovat a všimla si, že má kalhotky od krve.

Prosil nás, ať mu pomůžeme hledat psa, řekla dívka

„Dcerka teď často brečí, je zdrženlivá a náměsíčná, což před tím nebyla. Také má ze spousty věcí strach, který do té doby neznala, nenechá na sebe ani sáhnout. Obžalovaný nám poslal dopis, ve kterém ale nebyla žádná zmínka o vině, v žádném případě ho nepřijímám,“ uvedla u soudu matka.

VIDEO: Soud poslal do vazby muže, který v Ústí nad Orlicí znásilnil holčičku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I holčička se musela podrobit výslechu na policii. „Pán nás poprosil, ať jdeme hledat psa, tak jsme šli,“ řekla. Na panence ukazovala, kde a jak se jí muž dotýkal, jinak ale o činu příliš mluvit nechtěla.

„Je mi líto, co jsem udělal. Zasloužím si být potrestaný, chápu, čím si ta malá musela projít a ještě bude procházet. Po propuštění ji chci odškodnit v maximální možné výši,“ řekl obžalovaný.

Soud mu uložil povinnost uhradit 100 tisíc korun jako nemajetkovou újmu. Obžalovaný však v minulosti vystřídal desítky zaměstnání a ani v jednom příliš dlouho nevydržel. Má dva syny, se starším se nestýká a mladšího, narozeného loni v létě, ještě neviděl.

„Muž netrpí žádnou duševní poruchou ani sexuální deviací, ale je nevyrovnaný. Má nevratnou poruchu osobnosti, je emočně nestabilní a impulzivní. Vše se umocňuje po častém užívání alkoholu nebo ve stresových situacích. Jinak je ale se sebou spokojený a má poměrně vysoké sebevědomí,“ uvedla před soudem psycholožka.