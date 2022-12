Nové jízdní řády ovlivní výstavba, cestujícím se slevy dál vyplatí

Cesta z Pardubic do Hradce Králové vlakem dnes vyjde na 46 korun. S příchodem nového jízdního řádu si už tuto neděli cestující ve všech vlacích Českých drah připlatí v průměru 15 procent. Obyčejné jízdné mezi oběma městy tak zdraží o 7 korun.

Pro toho, kdo bude chtít ušetřit, je výhodný krajský tarif Iredo. Výše jízdného se v něm totiž s novými jízdními řády nemění. S krajskou jízdenkou tentýž cestující uhradí 42 korun, pokud má kartu s elektronickou peněženkou, zaplatí za jednu jízdu mezi oběma městy 38 korun, což je oproti standardním cenám národního dopravce úspora patnácti korun.

S narůstající vzdáleností výhoda integrovaného dopravního systému narůstá. Cestující na trase Pardubice – Svitavy zaplatí od neděle za obyčejné jízdné téměř 150 korun, s Iredem vyjde jedna cesta na 90 korun, při úhradě jízdného z karty člověk zaplatí jen 82 korun. A to už je citelná úspora.

Třináct až osmnáct korun ušetří od neděle i cestující, který bez jakýchkoliv slev pojede z Pardubic do Prahy a na část cesty do Kolína si koupí jízdenku Iredo. Do Kolína taková cesta vyjde na 60 korun (s el. peněženkou na 54), jízdenka ČD na zbytek bude stát 122 korun. Obyčejné jízdné ČD na celou cestu vyjde kolem 194 korun.

Do zrušení nevyužívaných spojů cena vydrží

Od loňského prosince nezměněná cenová hladina krajského jízdného by ještě pár měsíců mohla vydržet. Pardubický kraj chce úpravu cen spojit až s rušením nevyužívaných spojů. „Abychom nemuseli zdražovat moc, připravujeme optimalizaci jízdních řádů, která nám ukáže, kde bychom mohli spoje bez velkých dopadů na cestující zredukovat,“ řekl krajský radní zodpovědný za dopravu Michal Kortyš s tím, že příprava optimalizace krajské dopravy potrvá minimálně půl roku.

Velkého zemětřesení v souvislosti s novými jízdními řády se cestující v Pardubickém kraji jinak obávat nemusejí. K několika výrazným změnám však přece jen dojde.

Odpadne například jedna anomálie, která je spojená s úvratí v Rosicích nad Labem, kam musejí zajíždět všechny vlaky směřující na Havlíčkův Brod. Nově skončí spojování všech osobních vlaků na Chrudim s rychlíky jedoucími na Liberec v úseku mezi pardubickým a rosickým nádražím. Méně znalým cestujícím z daleka tak odpadnou nepříjemnosti s přesedáním v Rosicích.

„Nově pojedou osobní vlaky těsně před rychlíkem do Rosic, odkud budou ihned po příjezdu rychlíku z Pardubic pokračovat směr Chrudim bez možnosti přestupu,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Pošta ke změně, které se časové posuny vlaků téměř nedotknou.

Konec čekání ve Stéblové

Díky nové dvojkolejce mezi Rosicemi a Stéblovou je také definitivní konec nepříjemnému čekání vlaků ve Stéblové. Nově se budou křižovat na dvojkolejné trati místo čekání ve Stéblové. Její obyvatelé si spolu s tím polepší, protože mohou od neděle využívat novou zastávku blízko obce. Rozsah dopravy se až na výjimky na této trati jinak nemění.

„Jednou z mála změn je vedení pátečního vlaku Sp 1390 z Pardubic hl. n. v 16:45 přímo přes Hradec Králové do Svobody nad Úpou. V neděli obdobně pojede z Pardubic hl. n. v 18:45 vlak Sp 1392 přes Hradec Králové až do Svobody nad Úpou,“ dodal k novince Pošta.

Provoz vlaků ovlivní zejména řada dlouhodobých výluk, které jsou spojeny s modernizací železnice. Do poloviny příštího roku budou pokračovat stavební práce na koridoru mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí, což si na jaře po dobu několika týdnů vyžádá nasazení výlukových autobusů. Na podzim příštího roku vlaky nahradí autobusy i u Pardubic.

„Z důvodu dokončování stavby nového dvojkolejného mostu přes Labe by na podzim roku 2023 měla probíhat výluka vlaků se zavedením náhradní autobusové dopravy mezi Pardubicemi a Chrudimí,“ uvedly k tříměsíční výluce v tiskové zprávě České dráhy.

Žádné časové prodlevy nebudou mít kvůli modernizaci uzlu Pardubice také osobní vlaky z České Třebové na Kolín. Nově budou odjíždět zpravidla ve 23. minutu, tedy o 15 minut dříve než nyní. V opačném směru jsou cestující na tento režim zvyklí již od loňska.

Jinak budou jezdit vlaky i na trati Přelouč – Heřmanův Městec, a to z důvodu zajištění přípojů v Přelouči jak na osobní vlaky, tak na rychlíky, jejichž jízdní řády se rovněž mění.

Méně vlaků mezi Čáslaví a Třemošnicí

Méně vlaků vyjede mezi Čáslaví a Třemošnicí, kde je objednatelem dopravy Středočeský kraj. V odpoledních hodinách pojedou pouze každé dvě hodiny místo každou hodinu. Z nových spojů budou mít největší radost ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli. V novém grafikonu přibylo nové pozdně večerní spojení z Chocně do Litomyšle, která tak bude vlakem lépe dostupná, a to už tím z České Třebové (22:28) přes Choceň, kde bude přípoj k večernímu rychlíku z Prahy, do Litomyšle s příjezdem ve 23:42. O víkendu pojede spoj také, jen o 20 minut později.

Z pohledu novinek v jízdním řádu stojí za zmínku navrácení rychlíků linky R19 Svitava na celou obvyklou trasu Praha – Brno po ukončení modernizace na koridoru u Blanska. Trasu Brno hl. n. – Praha hl. n. zvládnou rychlíky s 12 zastávkami za 3 hod. 9 minut, opačným směrem pojedou 2 hod. 59 min. Mezinárodní vlaky na Vídeň a Budapešť budou na koridor přes Pardubice přesměrovány až 1. července.

Horší zprávou je, že od léta, kdy budou v Jihomoravském kraji nasazeny do provozu nové elektrické jednotky Moravia, už nebudou spěšné vlaky z České Třebové jezdit až do Brna napřímo, ale bude nutný přestup v Letovicích. Nové jednotky Moravia tak pojedou mezi Letovicemi a Brnem, klasické soupravy s lokomotivou pak mezi Českou Třebovou a Letovicemi.

V tomto úseku začnou také jezdit nové motorové vozy RegioSpider, které mohou dosahovat vyšší rychlosti než dosavadní Regionovy. Kvůli výstavbě železničního mostu nad budoucí D35 dojde na stejné trati už v neděli k přejmenování přesunuté zastávky Svitavy-Lačnov na Opatovec.